Мария Яремчук ответила на критику своего откровенного клипа

Вчера, 15:00

Пикантные кадры, снятые на экзотическом пляже острова Бали, удивили пользователей

Мария Яремчук. Фото: Facebook
Мария Яремчук. Фото: Facebook

На днях дочь знаменитого певца Назария Яремчука презентовала новый клип на песню "Ти в мені є" – вторую совместную видеоработу с известным режиссером Аланом Бадоевым. Откровенные кадры, снятые на экзотическом пляже острова Бали, вызвали бурю негодования в интернете.

"Марічко, чого ти так розчепірилася? Якось вульгарно вийшло, не соромишся кліп з рідними дивитися?", "Її тато був би в шоці…", – прокомментировали недовольные пользователи соцсетей.

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Возмущенное сообщение поступило и в эфир одной из радиостанций, куда Маша пришла презентовать новый трек. "То, что я дочь Назария Яремчука, и есть первопричина критического восприятия моего творчества. На самом деле я не показала в клипе ничего такого. Только ноги и плечи. Да, видео получилось экспрессивным и очень эмоциональным. Но такая я! Считаю, что всегда нужно оставаться собой. Как только ты даешь себе свободу, делаешь то, что тебе нравится, – мир становится лучше. Ведь ты уникален. Нельзя подражать кому-то, бояться оценки, потому что ты загоняешь себя в определенные рамки, а потом твой мозг загоняет тебя. Когда же ты отпускаешь душу, начинается жизнь. Я всем желаю в одно прекрасное утро проснуться, почувствовать, что вы свободны. Нашей стране нужно распахнуть крылья. С такими талантливыми и красивыми людьми мы должны стать источником творческого потенциала. Так что желаю всем открыться этой весной", – ответила Мария Яремчук в прямом эфире.

Cегодня клип Яремчук находится в трендах youtube и собрал много положительных отзывов.

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Источник:

"Сегодня"

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