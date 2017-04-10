Мария Яремчук ответила на критику своего откровенного клипа
Пикантные кадры, снятые на экзотическом пляже острова Бали, удивили пользователей
На днях дочь знаменитого певца Назария Яремчука презентовала новый клип на песню "Ти в мені є" – вторую совместную видеоработу с известным режиссером Аланом Бадоевым. Откровенные кадры, снятые на экзотическом пляже острова Бали, вызвали бурю негодования в интернете.
"Марічко, чого ти так розчепірилася? Якось вульгарно вийшло, не соромишся кліп з рідними дивитися?", "Її тато був би в шоці…", – прокомментировали недовольные пользователи соцсетей.
Возмущенное сообщение поступило и в эфир одной из радиостанций, куда Маша пришла презентовать новый трек. "То, что я дочь Назария Яремчука, и есть первопричина критического восприятия моего творчества. На самом деле я не показала в клипе ничего такого. Только ноги и плечи. Да, видео получилось экспрессивным и очень эмоциональным. Но такая я! Считаю, что всегда нужно оставаться собой. Как только ты даешь себе свободу, делаешь то, что тебе нравится, – мир становится лучше. Ведь ты уникален. Нельзя подражать кому-то, бояться оценки, потому что ты загоняешь себя в определенные рамки, а потом твой мозг загоняет тебя. Когда же ты отпускаешь душу, начинается жизнь. Я всем желаю в одно прекрасное утро проснуться, почувствовать, что вы свободны. Нашей стране нужно распахнуть крылья. С такими талантливыми и красивыми людьми мы должны стать источником творческого потенциала. Так что желаю всем открыться этой весной", – ответила Мария Яремчук в прямом эфире.
Cегодня клип Яремчук находится в трендах youtube и собрал много положительных отзывов.
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