Мария Яремчук примерила уникальную вышиванку

Накануне празднования 26-й годовщины Независимости страны 26 украинок, представительниц разных профессий, приняли участие в специальном фотопроекте. Среди них единственная певица – Мария Яремчук.

Перед камерой певица Мария Яремчук позировала в старинной коллекционной вышиванке конца XIX столетия, дополненной современной юбкой от известного украинского дизайнера Елены Бурбы.

Об уникальности и неповторимости черновышитой рукавной сорочки, которую примерила Мария, позволяет говорить обзор кроя. Такие вышиванки с плечевыми вставками, пришитыми по основанию ткани, шили только в селах Борщевского района Тернопольской области. Вышивка выполнялась шерстяной нитью "бавна", техниками "колодки", "ретязь", "счетная гладь", "цепочка". Основным мотивом являлась архаическая графема ромба с крючками.

В гардеробе артистки также имеется несколько традиционных вышитых рубашек: "Вышиванка – это не просто символ Украины, один из самых эффектных элементов народного творчества, неподвластного течению времени. Это также очень красиво, современно и стильно", – говорит певица.

Фото: Александр Порубаймых

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, у Марии Яремчук произошел конфликт с мамой из-за слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентации.