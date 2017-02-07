Мария Яремчук засветила грудь в смелом купальнике (фото)
Певица принимает солнечные ванны у бассейна, лежа на надувном единороге
Украинская певица Мария Яремчук, которая решила совместить работу с отдыхом в Индонезии, порадовала поклонников на странице в Instagram новыми снимками.
После съемок клипа на композицию "Ти в мені є" (вторая совместная работа Маши с известным режиссером Аланом Бадоевым), исполнительница продолжает наслаждаться отпуском на Бали.
Звезда принимает солнечные ванны у бассейна, лежа на надувном единороге. Яремчук похвасталась стройной фигурой в раздельном черном купальнике.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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