Мария Яремчук засветила грудь в смелом купальнике (фото)

Певица принимает солнечные ванны у бассейна, лежа на надувном единороге

Украинская певица Мария Яремчук, которая решила совместить работу с отдыхом в Индонезии, порадовала поклонников на странице в Instagram новыми снимками.

После съемок клипа на композицию "Ти в мені є" (вторая совместная работа Маши с известным режиссером Аланом Бадоевым), исполнительница продолжает наслаждаться отпуском на Бали.

Звезда принимает солнечные ванны у бассейна, лежа на надувном единороге. Яремчук похвасталась стройной фигурой в раздельном черном купальнике.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram