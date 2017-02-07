Мария Яремчук засветила грудь в смелом купальнике (фото)

Сегодня, 09:31

Певица принимает солнечные ванны у бассейна, лежа на надувном единороге

Мария Яремчук. Фото: Instagram
Мария Яремчук. Фото: Instagram

Украинская певица Мария Яремчук, которая решила совместить работу с отдыхом в Индонезии, порадовала поклонников на странице в Instagram новыми снимками.

После съемок клипа на композицию "Ти в мені є" (вторая совместная работа Маши с известным режиссером Аланом Бадоевым), исполнительница продолжает наслаждаться отпуском на Бали.

Звезда принимает солнечные ванны у бассейна, лежа на надувном единороге. Яремчук похвасталась стройной фигурой в раздельном черном купальнике.

1_1903

Фото: Instagram 

2_904

Фото: Instagram 

3_376

Фото: Instagram 
бали, грудь, Яремчук, певица, исполнительница, мария яремчук, индонезии

Вы сейчас просматриваете новость "Мария Яремчук засветила грудь в смелом купальнике (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Фото: Instagram

В грязи и прозрачной ночнушке: Мария Яремчук удивила внешним видом на съемках клипа

4 Февраля, 09:31

На странице в соцсети исполнительница поделилась фото со сьемок на Бали

Звезды

Мария Яремчук. Фото: Instagram

Новый год по-балийски: Мария Яремчук зажгла с музыкантами на острове

30 Января, 15:00

Украинская певица устроила джем-сейшн на экзотическом острове

Звезды

Мария Яремчук. Фото: Instagram

В бикини на мопеде: Мария Яремчук наслаждается отдыхом на Бали

27 Января, 16:00

Исполнительница проводит зимние каникулы в теплых краях

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Бали,Таиланд и Шри-Ланка: где и как проводят зимние каникулы звезды

21 Января, 09:31

Полякова и Яремчук отдыхают на Бали, а Каменских в теплых краях не забывает о спорте

Звезды

Мария Яремчук. Фото: Instagram

Мария Яремчук в откровенном купальнике отдыхает на Бали

17 Января, 10:01

Украинскую звезду в смелом бикини сравнили с певицей Рианной

Политика

Фото: соцсети

Стало известно имя нардепа, помощника которого задержали на крупной взятке

4 Января, 13:18

По словам самого политика, его помощник только 26 декабря подал документы на работу и в течение месяца был на испытательном сроке 

Звезды

Мария Яремчук. Фото: Instagram

Певица Мария Яремчук надела шубу на голое тело (фото)

14 Декабря 2016, 09:31

Певица приняла участие в фотосессии для украинского бренда

Звезды

Катя Осадчая. Фото: Instagram

Беременная Катя Осадчая промахнулась с выбором наряда (фото)

5 Декабря 2016, 10:01

Ведущая выбрала для съемок широкие брюки и бомпер от украинского бренда

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования