Мартин Фриман рассказал о расставании с Амандой Аббингтон

Фриман отметил, что его расставание с Амандой оказалось чуть ли не самым "цивилизованным" из всех, о которых он когда-либо слышал

Несколько недель назад, перед стартом 4 сезона "Шерлока" в эфире, стало известно, что Мартин Фриман и Аманда Аббингтон расстались после 16 лет отношений. В новом интервью 45-летний актер рассказал о разрыве чуть подробнее, отметив, что его расставание с Амандой оказалось чуть ли не самым "цивилизованным" из всех, о которых он когда-либо слышал.

В интервью Radio Times Мартин Фриман заявил: "Да, мы уже какое-то время не вместе. Вы знаете обо мне достаточно, чтобы понимать, что я не буду обсуждать эту тему, но все в порядке, да. Честно говоря, мы расстались в настолько цивилизованной манере, насколько это вообще возможно". Несмотря на разрыв, Фриман по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Амандой (вместе с которой воспитывает сына и дочку) и по-прежнему является поклонником ее актерского таланта. "Мне очень нравятся работы Аманды. Мне кажется, она блестящая актриса и замечательная женщина, и, да, я люблю ее. Я всегда буду любить Аманду, но мы…Вы знаете, как это бывает. Такое случается. Но с нами все в порядке".

В свое время Аманда Аббингтон тоже заверяла в интервью, что они с Мартином "останутся лучшими друзьями". "Мартин и я остаемся лучшими друзьями и любим друг друга, и наш разрыв был обоюдным решением. Нет никакой неприязни, мы просто решили, что больше не можем жить вместе, он переехал в квартиру в Лондоне, я осталась дома, и мы начали новую главу".