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Мартин Фриман рассказал о расставании с Амандой Аббингтон http://www.segodnya.ua/img/article/7909/15_main.1485179028.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/15_tn.1485179028.jpg Звезды Фриман отметил, что его расставание с Амандой оказалось чуть ли не самым "цивилизованным" из всех, о которых он когда-либо слышал

Мартин Фриман рассказал о расставании с Амандой Аббингтон

Сегодня, 18:00

Фриман отметил, что его расставание с Амандой оказалось чуть ли не самым "цивилизованным" из всех, о которых он когда-либо слышал

Мартин Фриман и Аманда Аббингтон. Фото: REX
Мартин Фриман и Аманда Аббингтон. Фото: REX

Несколько недель назад, перед стартом 4 сезона "Шерлока" в эфире, стало известно, что Мартин Фриман и Аманда Аббингтон расстались после 16 лет отношений. В новом интервью 45-летний актер рассказал о разрыве чуть подробнее, отметив, что его расставание с Амандой оказалось чуть ли не самым "цивилизованным" из всех, о которых он когда-либо слышал.

В интервью Radio Times Мартин Фриман заявил: "Да, мы уже какое-то время не вместе. Вы знаете обо мне достаточно, чтобы понимать, что я не буду обсуждать эту тему, но все в порядке, да. Честно говоря, мы расстались в настолько цивилизованной манере, насколько это вообще возможно". Несмотря на разрыв, Фриман по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Амандой (вместе с которой воспитывает сына и дочку) и по-прежнему является поклонником ее актерского таланта. "Мне очень нравятся работы Аманды. Мне кажется, она блестящая актриса и замечательная женщина, и, да, я люблю ее. Я всегда буду любить Аманду, но мы…Вы знаете, как это бывает. Такое случается. Но с нами все в порядке".

В свое время Аманда Аббингтон тоже заверяла в интервью, что они с Мартином "останутся лучшими друзьями". "Мартин и я остаемся лучшими друзьями и любим друг друга, и наш разрыв был обоюдным решением. Нет никакой неприязни, мы просто решили, что больше не можем жить вместе, он переехал в квартиру в Лондоне, я осталась дома, и мы начали новую главу".
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Источник:

popcornnews.ru

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