Маша Ефросинина надела блузку от Stella McCartney, а Татьяна Литвинова показала стройные ножки

Ведущая Маша Ефросинина продемонстрировала стильный образ на презентации своего нового проекта

Ведущая Маша Ефросинина продемонстрировала стильный образ на презентации своего нового проекта "Сюрприз, сюрприз!" (премьера 1 сентября на СТБ).

Поддержать ведущую пришли коллеги и близкие друзья. Среди гостей – Татьяна Литвинова, Лилия Подкопаева, Григорий Решетник и многие другие.

"Я сознательно оделась на показ в белое. Чувствую себя как невеста, которой предложение сделали, а до свадьбы еще полторы недели", - призналась во время презентации Маша.

Для выхода в свет Ефросинина выбрала наряд от Stella McCartney. Мария надела белую блузку с карманами, стоимостью 520 евро и укороченные брюки за 645 евро.

Свой образ звезда дополнила украшениями и серебристыми босоножками.

Татьяна Литвинова похвасталась стройными ножками в коротком красном платье.

Напомним, телеведущая и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова вместе с мужем Ярославом отдохнула в Греции.