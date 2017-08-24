Маша Ефросинина надела блузку от Stella McCartney, а Татьяна Литвинова показала стройные ножки
Ведущая Маша Ефросинина продемонстрировала стильный образ на презентации своего нового проекта
Ведущая Маша Ефросинина продемонстрировала стильный образ на презентации своего нового проекта "Сюрприз, сюрприз!" (премьера 1 сентября на СТБ).
Поддержать ведущую пришли коллеги и близкие друзья. Среди гостей – Татьяна Литвинова, Лилия Подкопаева, Григорий Решетник и многие другие.
"Я сознательно оделась на показ в белое. Чувствую себя как невеста, которой предложение сделали, а до свадьбы еще полторы недели", - призналась во время презентации Маша.
Для выхода в свет Ефросинина выбрала наряд от Stella McCartney. Мария надела белую блузку с карманами, стоимостью 520 евро и укороченные брюки за 645 евро.
Свой образ звезда дополнила украшениями и серебристыми босоножками.
Татьяна Литвинова похвасталась стройными ножками в коротком красном платье.
Напомним, телеведущая и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова вместе с мужем Ярославом отдохнула в Греции.
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