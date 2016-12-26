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Майкл Фассбендер объяснил, почему отказался от съемок в "Звездных войнах" http://www.segodnya.ua/img/article/7832/22_main.1482759865.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/22_tn.1482759865.jpg Звезды Седьмой эпизод "Звездных войн" стал одним из самых кассовых кинопроектов в истории кинематографа

Майкл Фассбендер объяснил, почему отказался от съемок в "Звездных войнах"

Сегодня, 18:00

Седьмой эпизод "Звездных войн" стал одним из самых кассовых кинопроектов в истории кинематографа

Майкл Фассбендер. Фото: AFP
Майкл Фассбендер. Фото: AFP

Майкл Фассбендер был одним и претендентов на ключевую роль в фильме "Звездные войны: Эпизод 7 – Пробуждение Силы". Как сообщает издание Collider, популярный голливудский актер сам рассказал об этом в одном из последних интервью. И только занятость в других проектах помешала ему принять участие в создании этой картины.

"Да, мы общались по этому поводу. Обсуждали. Но я был чрезвычайно занят в то лето, когда предполагалось начать съемки", – рассказал он. Фассбендер не уточнил, какого именно персонажа предлагали ему сыграть создатели седьмого эпизода "Звездных войн".

Отметим, что в 2014 году были слухи о том, что одним из претендентов на роль Кайло Рена может стать Майкл Фассбендер, но тогда они так и не были подтверждены. Вполне вероятно именно об этих переговорах и рассказал актер. Напомним также, что в итоге роль Рена сыграл Адам Драйвер.

Седьмой эпизод "Звездных войн" был выпущен в прокат в декабре 2015 года и стал одним из самых кассовых кинопроектов в истории кинематографа. При производственном бюджете в 245 миллионов долларов картина заработала в мировом прокате более двух миллиардов долларов.

В декабре 2016 года зрителям был представлен первый спин-офф знаменитой космической саги.
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Источник:

kinonews.ru

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