Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Майли Сайрус не спешит замуж за Лиама Хемсворта http://www.segodnya.ua/img/article/7869/18_main.1484056218.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/18_tn.1484056218.jpg Звезды Певица опасается, что поспешный брак закончится разводом

Майли Сайрус не спешит замуж за Лиама Хемсворта

Сегодня, 18:30

Певица опасается, что поспешный брак закончится разводом

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Фото: Instagram
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Фото: Instagram

Пока поклонники воссоединившихся Майли Сайрус и Лиама Хемсворта гадают, когда же звезды наконец-то устроят свадьбу, сама Майли, как выясняется, замуж за своего бойфренда вовсе не торопится — поскольку опасается, что поспешный брак, как это часто бывает в Голливуде, закончится разводом.

24-летняя Майли и ее жених возобновили отношения в 2016 году после расставания в 2013, и, хотя певица и актер практически неразлучны и даже Рождество провели вместе с семьей Хемсворта, Сайрус не спешит планировать свадебные торжества и назначать дату свадьбы. "Она вполне довольна тем, как развиваются их с Лиамом отношения. Майли открыто дает понять, что не хочет разводиться — поэтому, когда, в конечном итоге, она все-таки выйдет замуж, она хочет убедиться, что это навсегда", – сообщает источник.

Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году, познакомившись на съемках фильма, и объявили о помолвке в 2012.
Рождество, брак, актер, замуж, певица, свадьбы, жених, хемсворт, Майли Сайрус

Вы сейчас просматриваете новость "Майли Сайрус не спешит замуж за Лиама Хемсворта". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

popcornnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Кадр из фильма "Первый мститель: Противостояние"

Marvel объявила официальный актерский состав "Мстители: Война бесконечности"

1 Января, 23:10

Всего в списке – 22 супергероя, это абсолютный рекорд для любых кинокомиксов

Звезды

Как звезды отметили Рождество: дома с детьми и на пляже

26 Декабря 2016, 12:30

Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой 

Звезды

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Фото: REX

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт готовятся к тайной свадьбе в Австралии

19 Декабря 2016, 14:00

Влюбленные произнесут клятвы и обменяются кольцами на живописном пляже 

Звезды

Белла Торн. Фото: instagram.com/bellathorne

19-летняя актриса Белла Торн отказывается брить ноги

16 Декабря 2016, 05:22

Красотке нравится быть в центре внимания - недавно она призналась в своей бисексуальности и каждую неделю меняет цвет волос

Звезды

Майли Сайрус. Фото: AFP

Лиам Хемсворт отказывается жениться на Майли Сайрус из-за татуировок

28 Ноября 2016, 19:00

Актер считает, что одной-двух татуировок вполне достаточно, а остальные должны быть удалены

Звезды

Сестра Майли Сайрус выпустила первый клип

24 Ноября 2016, 05:51

Многие пользователи Сети отмечают, как необыкновенно похожи голоса сестер, на этом сходство и заканчивается

Звезды

Дональд Трамп, фото AFP

В сети составили список звезд, которые обещали уехать из США в случае победы Трампа

9 Ноября 2016, 22:19

В частности, певица Шер отметила: "Если его изберут, я полечу на Юпитер"

Звезды

Наоми Кэмпбелл. Фото: AFP

Майли Сайрус и Наоми Кэмпбелл появились на публике в одинаковых нарядах с пикантным декольте (фото)

8 Ноября 2016, 09:31

В музее современного искусства в Нью-Йорке модель была замечена с короткой стрижкой

Звезды

Бейонсе засветила пышные формы в прозрачном платье на сцене

3 Ноября 2016, 11:39

35-летняя певица выбрала для выступления эффектное платье с пышными рукавами и пикантными деталями

Мода

Новый тренд звезд: крошечный пирсинг ушей

1 Ноября 2016, 20:00

С такими сережками выходили на красную дорожку модель Хейли Болдуин, актрисы Эшли Бенсон и Зои Кравиц, певицы Рианна и Майли Сайрус

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.