Майли Сайрус не спешит замуж за Лиама Хемсворта

Пока поклонники воссоединившихся Майли Сайрус и Лиама Хемсворта гадают, когда же звезды наконец-то устроят свадьбу, сама Майли, как выясняется, замуж за своего бойфренда вовсе не торопится — поскольку опасается, что поспешный брак, как это часто бывает в Голливуде, закончится разводом.

24-летняя Майли и ее жених возобновили отношения в 2016 году после расставания в 2013, и, хотя певица и актер практически неразлучны и даже Рождество провели вместе с семьей Хемсворта, Сайрус не спешит планировать свадебные торжества и назначать дату свадьбы. "Она вполне довольна тем, как развиваются их с Лиамом отношения. Майли открыто дает понять, что не хочет разводиться — поэтому, когда, в конечном итоге, она все-таки выйдет замуж, она хочет убедиться, что это навсегда", – сообщает источник.

Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году, познакомившись на съемках фильма, и объявили о помолвке в 2012.