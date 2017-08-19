Майли Сайрус превратилась в Элвиса Пресли (видео)

В своем новом видеоклипе Майли примеряет на себя несколько разных образов, которые были вдохновлены разными музыкальными стилями и эпохами

Майли Сайрус выпустила второй сингл со своего нового альбома, релиз которого намечен на конец сентября. Клип на песню Younger Now стал первой попыткой 24-летней певицы примерить на себя роль сорежиссера, – передает popcornnews.ru.



В своем новом видеоклипе Майли примеряет на себя несколько разных образов, которые были вдохновлены разными музыкальными стилями и эпохами. Мы видим и нежную Сайрус, и рок-н-рольную, и даже в стиле диско. Музыкальные критики отмечают, что музыка поп-звезды становится более зрелой и все больше напоминает акустическое звучание 70-х.

Напомним, что первым синглом с нового альбома Майли стала песня Malibu, которую она посвятила своему возлюбленному Лиаму Хемсворту. До этого в карьере певицы было небольшое затишье, предыдущий альбом Сайрус вышел аж 4 года назад, и поклонники девушки с нетерпением ждут осени, чтобы оценить творчество уже более взрослой Майли.

Ранее Майли Сайрус призналась, что у нее есть только один удачный наряд за всю карьеру.