Мерайя Кэри показала, как в золотом купальнике нежится в джакузи (фото)

Певица Мэрайя Кэри, которая во время новогоднего концерта телеканала ABC на Таймс-сквер в Нью-Йорке не смогла попасть в фонограмму, поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото.

46-летняя исполнительница показала, как восстанавливает силы.

На снимке Кэри позирует в золотом купальнике. Мерайя нежится в джакузи на горнолыжном курорте в Аспене (город в штате Колорадо).

Фото: Instagram