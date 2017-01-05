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Мерайя Кэри показала, как в золотом купальнике нежится в джакузи (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/29_main.1483611609.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/29_tn.1483611609.jpg Звезды Певица отдыхает на горнолыжном курорте в Аспене 

Мерайя Кэри показала, как в золотом купальнике нежится в джакузи (фото)

Сегодня, 12:30

Певица отдыхает на горнолыжном курорте в Аспене 

Мерайя Кэри. Фото: Instagram
Мерайя Кэри. Фото: Instagram

Певица Мэрайя Кэри, которая во время новогоднего концерта телеканала ABC на Таймс-сквер в Нью-Йорке не смогла попасть в фонограмму, поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото.

46-летняя исполнительница показала, как восстанавливает силы.

На снимке Кэри позирует в золотом купальнике. Мерайя нежится в джакузи на горнолыжном курорте в Аспене (город в штате Колорадо).

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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