Мерайя Кэри показала, как в золотом купальнике нежится в джакузи (фото)
Певица отдыхает на горнолыжном курорте в Аспене
Певица Мэрайя Кэри, которая во время новогоднего концерта телеканала ABC на Таймс-сквер в Нью-Йорке не смогла попасть в фонограмму, поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото.
46-летняя исполнительница показала, как восстанавливает силы.
На снимке Кэри позирует в золотом купальнике. Мерайя нежится в джакузи на горнолыжном курорте в Аспене (город в штате Колорадо).
Фото: Instagram
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