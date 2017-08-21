Мэрилин Монро приходилось скрывать огромный шрам на животе

Сегодня, 01:17

Несмотря на то что Мэрилин — признанный секс-символ и казалась всем идеальной, и у нее были свои "изъяны"

Мэрилин Монро
Мэрилин Монро

Красавица Мэрилин Монро несколько раз снималась обнаженной: она плавала обнаженной в незаконченном фильме "Что-то должно случиться" и позировала звездному фотографу Берту Штерну. Эта фотосессия известна как последняя съемка Мэрилин: фотографии были сделаны незадолго до ее трагического ухода из жизни. В кадре Монро позирует полностью обнаженной, – пишет GRAZIA.

Несмотря на то что Мэрилин — признанный секс-символ и казалась всем идеальной, и у нее были свои "изъяны". На животе актрисы был довольно большой шрам, оставшийся от операции по удалению желчного пузыря.

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Фото до ретуши

В фотосессии Штерна этот шрам удален. Сама же Монро сомневалась, стоит ли ей сниматься в таком виде, но все же приняла положительное решение. Берт Штерн тоже вспомнил, что шрамы способны украсить не только мужчину, но и женщину.

Однако, в итоге шрама на снимках нет, как нет его и в кадрах картины "Что-то должно случиться", а ведь эта лента стала первой, где Мэрилин Монро получила возможность показать свой живот полностью, ранее она снималась только в бикини с высокой талией.

Кажется, в те времена звезды не могли с точностью предсказать, какими именно они предстанут перед публикой в кадре или на фото.

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Ранее сообщалось, что драгоценности Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и Софи Лорен продадут на аукционе.
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