Мини и высокие сапоги: 67-летняя Алла Пугачева удивила смелым образом (фото)
Для выхода в свет помолодевшая Пугачева выбрала стильный наряд
Певица Алла Пугачева порадовала поклонников на странице в Instagram редким фото. 67-летняя артистка, которая чаще публикует в соцсети снимки своих детей, на этот раз поделилась собственным фото.
Примадонна запечатлена на новогоднем концерте учеников своей мастерской эстрадного искусства "Recital Club".
Для выхода в свет помолодевшая Пугачева выбрала смелый наряд – короткое черное платье с кожаными вставками и высокие сапоги.
Подписчики в восторге от образа певицы: "Шикарное фото, Алла Борисовна, такая веселая и молодая", "Вечно молодая и великолепная", "Алла Борисовна, вы как всегда бесподобны", "Такая молодая, вот что значит любит и любим", "Какая красота, какой труд", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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