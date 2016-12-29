Мини и высокие сапоги: 67-летняя Алла Пугачева удивила смелым образом (фото)

Певица Алла Пугачева порадовала поклонников на странице в Instagram редким фото. 67-летняя артистка, которая чаще публикует в соцсети снимки своих детей, на этот раз поделилась собственным фото.

Примадонна запечатлена на новогоднем концерте учеников своей мастерской эстрадного искусства "Recital Club".

Для выхода в свет помолодевшая Пугачева выбрала смелый наряд – короткое черное платье с кожаными вставками и высокие сапоги.

Подписчики в восторге от образа певицы: "Шикарное фото, Алла Борисовна, такая веселая и молодая", "Вечно молодая и великолепная", "Алла Борисовна, вы как всегда бесподобны", "Такая молодая, вот что значит любит и любим", "Какая красота, какой труд", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram