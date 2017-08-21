"Миссис Россия 2017" стала жена телеведущего Дмитрия Диброва

Сегодня, 08:30

Девять лет назад Полина Диброва уже принимала участие в конкурсе красоты – именно там она и познакомилась со своим будущим мужем

Полина Диброва. Фото: instagram.com/polinadibrova
Полина Диброва. Фото: instagram.com/polinadibrova

В Москве прошел финал конкурса "Миссис Россия 2017". Титул главной замужней женщины страны получила супруга 57-летнего телеведущего Дмитрия Диброва 28-летняя Полина. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram – выставила фото в короне с подписью: "Миссис Россия 2017. Спасибо мои родные", – передает peopletalk.

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Отмечается, что за почетное звание боролись 25 финалисток: второе и третье место заняли представительница Ижевска и Самары. Победительницу выбирало большое жюри: Алена Хмельницкая, Александр Ревва, Зара, Александр Носик, Эдгар Запашный, Катя Лель, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо.

Девять лет назад Полина Диброва уже принимала участие в конкурсе красоты – именно там она и познакомилась со своим будущим мужем Дмитрием. Пара поженилась в 2009 году и сейчас у них трое сыновей: Александр, Илья и Федор.
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