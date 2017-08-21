"Миссис Россия 2017" стала жена телеведущего Дмитрия Диброва

Девять лет назад Полина Диброва уже принимала участие в конкурсе красоты – именно там она и познакомилась со своим будущим мужем

В Москве прошел финал конкурса "Миссис Россия 2017". Титул главной замужней женщины страны получила супруга 57-летнего телеведущего Дмитрия Диброва 28-летняя Полина. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram – выставила фото в короне с подписью: "Миссис Россия 2017. Спасибо мои родные", – передает peopletalk.

Отмечается, что за почетное звание боролись 25 финалисток: второе и третье место заняли представительница Ижевска и Самары. Победительницу выбирало большое жюри: Алена Хмельницкая, Александр Ревва, Зара, Александр Носик, Эдгар Запашный, Катя Лель, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо.

Девять лет назад Полина Диброва уже принимала участие в конкурсе красоты – именно там она и познакомилась со своим будущим мужем Дмитрием. Пара поженилась в 2009 году и сейчас у них трое сыновей: Александр, Илья и Федор.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 19 2017 в 5:53 PDT

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 16 2017 в 9:43 PDT

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 20 2017 в 6:42 PDT

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 13 2017 в 7:44 PDT

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Июл 21 2017 в 9:26 PDT

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Июл 7 2017 в 8:35 PDT