Младшая сестра Ким Кардашьян прогадала с размером декольте (фото)

Сегодня, 11:30

Кайли примерила полупрозрачный  белый комбинезон на тонких бретельках 

Кайли Дженнер. Фото: Instagram
Кайли Дженнер. Фото: Instagram

Американская модель и участница телешоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер похвасталась сексуальным образом в отпуске.

Сейчас 19-летняя сестра Ким Кардашьян вместе с семьей отдыхает в Коста-Рике.

Для вечерних посиделок Дженнер выбрала откровенный наряд со смелым декольте, продемонстрировав обнаженную грудь.

Кайли примерила полупрозрачный  белый комбинезон на тонких бретельках с бахромой и кружевом от бренда Lanna Cami.

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Снимок телезвезды в Instagram собрал за 16 часов свыше 1,8 миллионов лайков.

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Источник:

"Сегодня"

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