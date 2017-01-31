Младшая сестра Ким Кардашьян прогадала с размером декольте (фото)
Кайли примерила полупрозрачный белый комбинезон на тонких бретельках
Американская модель и участница телешоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер похвасталась сексуальным образом в отпуске.
Сейчас 19-летняя сестра Ким Кардашьян вместе с семьей отдыхает в Коста-Рике.
Для вечерних посиделок Дженнер выбрала откровенный наряд со смелым декольте, продемонстрировав обнаженную грудь.
Кайли примерила полупрозрачный белый комбинезон на тонких бретельках с бахромой и кружевом от бренда Lanna Cami.
Снимок телезвезды в Instagram собрал за 16 часов свыше 1,8 миллионов лайков.
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