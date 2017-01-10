Моби посмеялся над приглашением выступить на инаугурации Трампа
Музыкант согласился выступить, если в качестве оплаты Трамп обнародовал свою налоговую отчетность
Американский музыкант и диджей Моби посмеялся над приглашением выступить на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом он написал ироничный пост в Instagram.
Как отметил Моби, агент по организации выступлений спросил у него, не хочет ли он поработать диджеем на одном из мероприятий Трампа во время его инаугурации.
"Ха-ха-ха-ха-ха, подождите, ха-ха-ха-ха, правда?" – эмоционально отреагировал музыкант.
При этом Моби отметил, что он бы выступил на инаугурационном мероприятии, если бы в качестве оплаты Трамп обнародовал свою налоговую отчетность.
Hahahahaha, I was just asked by a booking agent if I would consider djing at one of the inaugural balls for #trump... Hahahahaha, wait, Hahahaha, really? I guess I'd DJ at an inaugural ball if as payment #trump released his tax returns. Also I would probably play public enemy and stockhausen remixes to entertain the republicans. I'm still laughing. Hahahaha. So #trump what do you think, I DJ for you and you release your tax returns?
Известно, что во время предвыборной гонки Моби поддерживал соперницу Трампа Хиллари Клинтом.
Тем временем в культурной среде разрастается скандал с участием Трампа.
В воскресенье на торжественной церемонии, которая транслировалась телекомпанией NBC, Стрип вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times. Позже Дональд Трамп ответил на обвинения Стрип, назвав ее "приверженкой Хилари [Клинтон]" и переоцененной актрисой.
Через некоторое время Джордж Клуни раскритиковал Трампа за нападки на Мэрил Стрип.
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