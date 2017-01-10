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Моби посмеялся над приглашением выступить на инаугурации Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7868/4_main.1484043725.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/4_tn.1484043725.jpg Звезды Музыкант согласился выступить, если в качестве оплаты Трамп обнародовал свою налоговую отчетность

Моби посмеялся над приглашением выступить на инаугурации Трампа

Сегодня, 13:09

Музыкант согласился выступить, если в качестве оплаты Трамп обнародовал свою налоговую отчетность

Моби не поддерживает Трампа. Фото: instagram.com/moby
Моби не поддерживает Трампа. Фото: instagram.com/moby

Американский музыкант и диджей Моби посмеялся над приглашением выступить на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом он написал ироничный пост в Instagram.

Как отметил Моби, агент по организации выступлений спросил у него, не хочет ли он поработать диджеем на одном из мероприятий Трампа во время его инаугурации.

"Ха-ха-ха-ха-ха, подождите, ха-ха-ха-ха, правда?" – эмоционально отреагировал музыкант.

При этом Моби отметил, что он бы выступил на инаугурационном мероприятии, если бы в качестве оплаты Трамп обнародовал свою налоговую отчетность.

Известно, что во время предвыборной гонки Моби поддерживал соперницу Трампа Хиллари Клинтом.

Тем временем в культурной среде разрастается скандал с участием Трампа.

В воскресенье на торжественной церемонии, которая транслировалась телекомпанией NBC, Стрип вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times. Позже Дональд Трамп ответил на обвинения Стрип, назвав ее "приверженкой Хилари [Клинтон]" и переоцененной актрисой.

Через некоторое время Джордж Клуни раскритиковал Трампа за нападки на Мэрил Стрип.
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