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Модель Эмили Ратажковски показала ягодицы в песке (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/47_main.1482741044.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/47_tn.1482741044.jpg Звезды Эмили продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже

Модель Эмили Ратажковски показала ягодицы в песке (фото)

Сегодня, 11:00

Эмили продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже

Эмили Ратажковски. Фото: Instagram
Эмили Ратажковски. Фото: Instagram

Британская топ-модель и актриса Эмили Ратажковски поделилась с поклонниками на странице в Instagram "горячим" фото.

На Рождество Эмили отправилась в теплые края. 25-летняя Ратажковски продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже.

На снимке модель позирует в бикини, хвастаясь ягодицами в песке. Кадр собрал около полмиллиона лайков.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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