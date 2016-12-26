Модель Эмили Ратажковски показала ягодицы в песке (фото)

Британская топ-модель и актриса Эмили Ратажковски поделилась с поклонниками на странице в Instagram "горячим" фото.

На Рождество Эмили отправилась в теплые края. 25-летняя Ратажковски продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже.

На снимке модель позирует в бикини, хвастаясь ягодицами в песке. Кадр собрал около полмиллиона лайков.

Фото: Instagram