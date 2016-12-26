Модель Эмили Ратажковски показала ягодицы в песке (фото)
Эмили продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже
Британская топ-модель и актриса Эмили Ратажковски поделилась с поклонниками на странице в Instagram "горячим" фото.
На Рождество Эмили отправилась в теплые края. 25-летняя Ратажковски продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже.
На снимке модель позирует в бикини, хвастаясь ягодицами в песке. Кадр собрал около полмиллиона лайков.
Фото: Instagram
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