Модель Ирина Шейк устроила каникулы в русской деревне

Красотка сфотографировалась с курами и в бане

Всемирноизвестная модель Ирина Шейк, которая родилась в России, устроила себе отпуск в русской деревне. Фото с отдыха Шейк показала в своем Іnstagram.

В частности, на многих фото модель позирует в окружении кур. Также вместе с подругами Ирина попарилась в бане, – пишет "24 Телеканал".

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Авг 25 2017 в 9:23 PDT

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Авг 24 2017 в 5:41 PDT

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Авг 21 2017 в 1:25 PDT

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Авг 20 2017 в 3:20 PDT

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Авг 26 2017 в 7:10 PDT

Ранее Ирина Шейк показала архивный снимок в шортах и мехах.