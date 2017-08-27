Модель Ирина Шейк устроила каникулы в русской деревне
Красотка сфотографировалась с курами и в бане
Всемирноизвестная модель Ирина Шейк, которая родилась в России, устроила себе отпуск в русской деревне. Фото с отдыха Шейк показала в своем Іnstagram.
В частности, на многих фото модель позирует в окружении кур. Также вместе с подругами Ирина попарилась в бане, – пишет "24 Телеканал".
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