Модель Ирина Шейк устроила каникулы в русской деревне

Сегодня, 08:06

Красотка сфотографировалась с курами и в бане

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Всемирноизвестная модель Ирина Шейк, которая родилась в России, устроила себе отпуск в русской деревне. Фото с отдыха Шейк показала в своем Іnstagram.

В частности, на многих фото модель позирует в окружении кур. Также вместе с подругами Ирина попарилась в бане, – пишет "24 Телеканал".

Ранее Ирина Шейк показала архивный снимок в шортах и мехах.
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