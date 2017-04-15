Модель Кара Делевинь подстриглась под мальчика

24-летняя модель и актриса Кара Делевинь выложила в Instagram stories фото своих отрезанных волос, заинтриговав поклонников. А позже опубликовала и фото с новой стрижкой. Кара решилась на кардинальную смену имиджа и подстриглась под мальчика.

Ранее девушка заявила, что для ее следующей роли она должна обрить голову.

Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) Апр 14 2017 в 2:06 PDT

Напомним, Кара не так давно переквалифицировалась из моделей в актрисы. Сейчас она получила роль в романтической драме "Жизнь за один год", в которой играет умирающую от рака девушку.

Кстати, Кара Делевинь не первая, кто решается на такую короткую стрижку: после разрыва с Орландо Блумом этой весной певица Кэти Перри тоже отстригла волосы.

До этого такие серьезные изменения с внешностью пошла актриса Кристен Стюарт.

Кристен Стюарт. Фото: REX Features