Модель Кара Делевинь подстриглась под мальчика

Сегодня, 16:02

Девушка решилась на кардинальную смену имиджа

Кара Делевинь. Фото: instagram.com/caradelevingne
Кара Делевинь. Фото: instagram.com/caradelevingne

24-летняя модель и актриса Кара Делевинь выложила в Instagram stories фото своих отрезанных волос, заинтриговав поклонников. А позже опубликовала и фото с новой стрижкой. Кара решилась на кардинальную смену имиджа и подстриглась под мальчика.

Ранее девушка заявила, что для ее следующей роли она должна обрить голову.

Напомним, Кара не так давно переквалифицировалась из моделей в актрисы. Сейчас она получила роль в романтической драме "Жизнь за один год", в которой играет умирающую от рака девушку.

Кстати, Кара Делевинь не первая, кто решается на такую короткую стрижку: после разрыва с Орландо Блумом этой весной певица Кэти Перри тоже отстригла волосы.

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До этого такие серьезные изменения с внешностью пошла актриса Кристен Стюарт.

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Кристен Стюарт. Фото: REX Features
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Источник:

"Сегодня"

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