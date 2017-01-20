Модель Крисси Тейген отказалась от фотошопа и показала растяжки после родов (видео)

31-летняя модель, часто выбирает для выходов в свет очень откровенные наряды, которые выгодно подчеркивают ее стройные ноги

Американская модель Крисси Тейген решила отказаться от использования фотошопа и показала растяжки на ногах после родов.

Снимок она выложила в twitter.

"У меня есть все программы, которые позволяют фотошопить свои снимки, но я больше не хочу этим заниматься. Отныне я никогда не стану это делать, потому что, я думаю, мы забыли, как сейчас выглядят нормальные люди. Стандарты — это так нелепо", – написала немного ранее Крисси.

Фото опубликовано chrissy teigen (@chrissyteigen) Янв 4 2017 в 2:22 PST

Примечательно, что 31-летняя модель, часто выбирает для выходов в свет очень откровенные наряды, которые выгодно подчеркивают ее стройные ноги. Но на них невозможно рассмотреть никаких дефектов кожи.

Тем не менее, смелый снимок Тейген всего за сутки собрал более 145 тысяч лайков и 18 тысяч ретвитов.

Ранее Крисси Тейген в сексуальном купальнике снялась в пикантном ролике для календаря.