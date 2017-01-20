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Модель Крисси Тейген отказалась от фотошопа и показала растяжки после родов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/73_main.1484903283.png http://www.segodnya.ua/img/article/7900/73_tn.1484903283.png Звезды 31-летняя модель, часто выбирает для выходов в свет очень откровенные наряды, которые выгодно подчеркивают ее стройные ноги

Модель Крисси Тейген отказалась от фотошопа и показала растяжки после родов (видео)

Сегодня, 11:09

31-летняя модель, часто выбирает для выходов в свет очень откровенные наряды, которые выгодно подчеркивают ее стройные ноги

Крисси с дочкой на отдыхе. Фото: instagram.com/chrissyteigen
Крисси с дочкой на отдыхе. Фото: instagram.com/chrissyteigen

Американская модель Крисси Тейген решила отказаться от использования фотошопа и показала растяжки на ногах после родов.

Снимок она выложила в twitter.

"У меня есть все программы, которые позволяют фотошопить свои снимки, но я больше не хочу этим заниматься. Отныне я никогда не стану это делать, потому что, я думаю, мы забыли, как сейчас выглядят нормальные люди. Стандарты — это так нелепо", – написала немного ранее Крисси.

Примечательно, что 31-летняя модель, часто выбирает для выходов в свет очень откровенные наряды, которые выгодно подчеркивают ее стройные ноги. Но на них невозможно рассмотреть никаких дефектов кожи.

Тем не менее, смелый снимок Тейген всего за сутки собрал более 145 тысяч лайков и 18 тысяч ретвитов.

Ранее Крисси Тейген в сексуальном купальнике снялась в пикантном ролике для календаря.
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Источник:

"Сегодня"

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