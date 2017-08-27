Модель не вместила грудь 8 размера в купальнике

26-летняя звезда Instagram с натуральной грудью 8 размера Линдси Пелас (Lindsey Pelas) порадовала поклонников серией откровенный снимков. Фитнес-красотка продемонстрировала все прелести своей фигуры. Отменим, на ее страничку в Instagram подписаны 6,7 млн поклонников.

Американка прославилась не только благодаря роскошной фигуре и красивой внешности, а в большей степени размером своей груди. Грудь Линдси 8 размера, да еще и натуральная.

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 23 2017 в 9:18 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 22 2017 в 10:54 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 21 2017 в 12:17 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 24 2017 в 10:14 PDT

Напомним, ранее модель с 8-м размером груди завалила Instagram откровенными фото.