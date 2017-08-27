Модель не вместила грудь 8 размера в купальнике

Сегодня, 07:22

Фитнес-красотка продемонстрировала все прелести своей фигуры

Линдси Пелас. Фото: instagram.com/lindseypelas
Линдси Пелас. Фото: instagram.com/lindseypelas

26-летняя звезда Instagram с натуральной грудью 8 размера Линдси Пелас (Lindsey Pelas) порадовала поклонников серией откровенный снимков. Фитнес-красотка продемонстрировала все прелести своей фигуры. Отменим, на ее страничку в Instagram подписаны 6,7 млн поклонников.

Американка прославилась не только благодаря роскошной фигуре и красивой внешности, а в большей степени размером своей груди. Грудь Линдси 8 размера, да еще и натуральная.

Напомним, ранее модель с 8-м размером груди завалила Instagram откровенными фото.
грудь, instagram, Линдси Пелас

Вы сейчас просматриваете новость "Модель не вместила грудь 8 размера в купальнике". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Линдси Пелас. Фото: instagram.com/lindseypelas

Модель с 8-м размером груди завалила Instagram откровенными фото

23 Августа, 04:27

Фитнес-красотка продемонстрировала все прелести своей фигуры

Звезды

Линдси Пелас. Фото: instagram.com/lindseypelas

Звезда Instagram засветила грудь 8 размера в прозрачном топе

5 Августа, 06:01

На страничку красотки в Instagram подписаны 6,7 млн поклонников

Звезды

Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans

Голую Эвелину Бледанс в сауне сравнили с Волочковой

25 Августа, 05:33

На снимках 48-летняя звезда позирует обнаженной, прикрываясь банным полотенцем

Звезды

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски устроила горячую фотосессию в стрингах и топе

24 Августа, 06:07

Сексуальная красотка позирует в откровенном образе

Звезды

Виктория Сасонкина. Фото: instagram.com/viktoriyasasonkina

Украинская топ-модель показала стройную фигуру в купальнике

23 Августа, 22:13

На одном из фото Виктория Сасонкина наслаждается отдыхом на пляже в Одессе

Звезды

Джиджи Хадид. Фото: Vogue

Джиджи Хадид снялась в смелом образе для Vogue

23 Августа, 07:20

Красотка позирует в одежде в красно-черных тонах

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования