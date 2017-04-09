Модель Playboy стала футбольным арбитром

Эмми Кристоферс была известна, как модель, демонстрирующая женское белье и страстная футбольная поклонница

Известная экс-модель Playboy Эмми Кристоферс, которая в последнее время была спортивным обозревателем, решила сделать карьеру футбольного арбитра, – передают "Факты".

Эмми была известна, как модель, демонстрирующая женское белье и страстная футбольная поклонница, чьим объектом внимания всегда являлся лондонский Челси.

В начале 2017-го Кристофер получила первую судейскую квалификацию, которая, правда, не позволяет обслуживать матчи на самом высоком уровне. Но девушка планирует добиться своей цели и войти в судейскую элиту.