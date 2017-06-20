Модель раскрыла секрет идеальных "худых" фото в Instagram

Имре Чечен показала, что идеальная фигура на фото не всегда безупречна и в реальной жизни

Голландская модель Имре Чечен показала, что идеальная фигура на фото не всегда безупречна и в реальной жизни. "Правдивые" фотографии модель публикует на своей странице в Instagram, – пишут "Факты".

Имре Чечен популярный фитнес-блоггер и модель. Она регулярно публикует вдохновляющие и мотивирующие фото и советы здорового питания. Девушка опубликовала фото "до и после", которые получили большую популярность в сети, чтобы показать девушкам со всего мира, модели тоже не идеальны.

"В интернете мы видим лишь совершенные тела. Сделать снимок с худыми ногами было далеко не просто. Мне пришлось изогнуть спину, приподнять ноги (пришлось поработать прессом) и сидеть на краю бассейна, из-за чего я едва не упала", — подписала модель один из снимков.

Публикация от Imre Çeçen imrececen.com (@imrececen) Июн 15 2017 в 4:16 PDT

Публикация от Imre Çeçen imrececen.com (@imrececen) Июн 4 2017 в 1:18 PDT

Публикация от Imre Çeçen imrececen.com (@imrececen) Май 28 2017 в 1:12 PDT

Публикация от Imre Çeçen imrececen.com (@imrececen) Май 14 2017 в 1:16 PDT

Публикация от Imre Çeçen imrececen.com (@imrececen) Апр 30 2017 в 1:30 PDT

Публикация от Imre Çeçen imrececen.com (@imrececen) Апр 23 2017 в 12:29 PDT

Публикация от Imre Çeçen imrececen.com (@imrececen) Мар 1 2017 в 1:20 PST