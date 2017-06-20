Модель раскрыла секрет идеальных "худых" фото в Instagram
Имре Чечен показала, что идеальная фигура на фото не всегда безупречна и в реальной жизни
Голландская модель Имре Чечен показала, что идеальная фигура на фото не всегда безупречна и в реальной жизни. "Правдивые" фотографии модель публикует на своей странице в Instagram, – пишут "Факты".
Имре Чечен популярный фитнес-блоггер и модель. Она регулярно публикует вдохновляющие и мотивирующие фото и советы здорового питания. Девушка опубликовала фото "до и после", которые получили большую популярность в сети, чтобы показать девушкам со всего мира, модели тоже не идеальны.
"В интернете мы видим лишь совершенные тела. Сделать снимок с худыми ногами было далеко не просто. Мне пришлось изогнуть спину, приподнять ноги (пришлось поработать прессом) и сидеть на краю бассейна, из-за чего я едва не упала", — подписала модель один из снимков.
Вы сейчас просматриваете новость "Модель раскрыла секрет идеальных "худых" фото в Instagram". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии