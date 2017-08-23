Модель с 8 размером груди завалила Instagram откровенными фото

Сегодня, 04:27

Фитнес-красотка продемонстрировала все прелести своей фигуры

Линдси Пелас. Фото: instagram.com/lindseypelas
Линдси Пелас. Фото: instagram.com/lindseypelas

26-летняя звезда Instagram с натуральной грудью 8 размера Линдси Пелас (Lindsey Pelas) порадовала поклонников серией откровенный снимков. Фитнес-красотка продемонстрировала все прелести своей фигуры. Отменим, на ее страничку в Instagram подписаны 6,7 млн поклонников.

Американка прославилась не только благодаря роскошной фигуре и красивой внешности, а в большей степени размером своей груди. Грудь Линдси 8 размера, да еще и натуральная.

Ранее звезда Instagram засветила грудь 8 размера в прозрачном топе.
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"Сегодня"

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