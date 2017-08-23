Модель с 8 размером груди завалила Instagram откровенными фото

26-летняя звезда Instagram с натуральной грудью 8 размера Линдси Пелас (Lindsey Pelas) порадовала поклонников серией откровенный снимков. Фитнес-красотка продемонстрировала все прелести своей фигуры. Отменим, на ее страничку в Instagram подписаны 6,7 млн поклонников.

Американка прославилась не только благодаря роскошной фигуре и красивой внешности, а в большей степени размером своей груди. Грудь Линдси 8 размера, да еще и натуральная.

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 21 2017 в 12:17 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 15 2017 в 1:28 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 10 2017 в 10:48 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 9 2017 в 9:18 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 6 2017 в 12:56 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 3 2017 в 9:32 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Июл 25 2017 в 11:33 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 16 2017 в 12:11 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Авг 13 2017 в 7:25 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Июл 30 2017 в 1:25 PDT

Публикация от lindsey (@lindseypelas) Июл 26 2017 в 9:28 PDT

Ранее звезда Instagram засветила грудь 8 размера в прозрачном топе.