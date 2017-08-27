Модель Victoria's Secret Бриджит Малкольм раскрыла свой необычный способ похудения. В своем персональном lifestyle-блоге Бриджит рассказала о пищевых привычках, которые помогают ей чувствовать в теле легкость.

"Каждое утро я начинаю с протеинового веганского коктейля. Этой привычке уже лет 5. Мой любимый вкус коктейля – шоколадный. Иногда я добавляю в этот шейк банан и миндальное молоко. Очень удобно иметь протеиновый растворимый напиток под рукой во время путешествий. Когда я в дороге, просто разбавляю его водой, и завтрак готов. Для меня важно, чтобы первый прием пищи был легким, в противном случае – если я плотно позавтракала, я начинаю засыпать. Перерыв между моим последним приемом пищи и следующим, утренним, должен составлять не меньше 12-14 часов. Вообще, мой принцип звучит следующим образом: я не ем после того, как солнце садится, и не начинаю, есть прежде, чем оно взойдет. В день я выпиваю не меньше 2 литров воды. Выработка этой привычки заняла у меня много времени, но это лучшее, к чему мне удалось себя приучить. Именно такое количество воды – гарант того, что мой день пройдет лучшим образом. Я много тренируюсь в течение дня, поэтому мне важно знать, что у меня правильный водно-солевой баланс в организме. Я ем овощи каждый день, стараясь включать их в каждый прием пищи. Я считаю, это ужасно, что наше общество одержимо белком. Если бы все понимали, насколько важна клетчатка, количество болезней на долю населения уменьшилось бы. Кроме того, я стараюсь, чтобы тофу и бобовые были в моем ежедневном рационе. Я никогда не буду, есть стейки. И при этом я не умру от недостатка белка! Я ем примерно через каждые 3 часа. Но я не одержима распорядком. Раньше была, но потом обнаружила, что эта мания приводит к тому, что я постоянно чувствую голод. Я остановилась и только после этого смогла наладить свое взаимодействие с организмом. Если мне надо перекусить днем на ходу, то я беру с собой орехи, овощи, помидоры-черри или хумус. Мой принцип – никакой еды из коробки или пачки. Я должна быть уверена, что все, что я ем, – выросло на дереве или добыто из земли. Я не ем сахар, но это скорее потому, что у меня нет особой страсти к сладкому. Я всегда больше любила соленое. По сути, я ем все, что хочу. А если не ем что-то, то это значит лишь одно – мне этого не надо. Если хочется, могу позволить себе мороженое или что-то такое. Жизнь и так коротка, чтобы постоянно соблюдать правила", – призналась модель.

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