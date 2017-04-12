Модный политик: Хиллари Клинтон примерила названные в ее честь туфли от Кэти Перри

Перри самостоятельно разработала дизайн туфель в честь Клинтон: лодочки розового цвета, высота каблука почти 9 см

Бывший американский госсекретарь и экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон примерила туфли, которые были названы в ее честь от певицы Кэти Перри.

Фото Клинтон опубликован в Instagram певицы.

"Хиллари Клинтон носит The Hillary (боже, я так ее люблю)", – подписала фотографию Перри.

Как отмечает People, в жизни Клинтон было много важных титулов, но теперь она может добавить к этому списку "муза моды" и "модель, демонстрирующая обувь".

Отмечается, что Перри самостоятельно разработала дизайн туфель в честь Клинтон. Это лодочки розового цвета, высота каблука почти 9 см.

Во время гонки на выборах президента США Перри очень активно поддерживала кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.