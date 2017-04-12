Модный политик: Хиллари Клинтон примерила названные в ее честь туфли от Кэти Перри

Сегодня, 19:11

Перри самостоятельно разработала дизайн туфель в честь Клинтон: лодочки розового цвета, высота каблука почти 9 см

Хиллари Клинтон. Фото: AFP
Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Бывший американский госсекретарь и экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон примерила туфли, которые были названы в ее честь от певицы Кэти Перри.

Фото Клинтон опубликован в Instagram певицы.

 "Хиллари Клинтон носит The Hillary (боже, я так ее люблю)", – подписала фотографию Перри.

Как отмечает People, в жизни Клинтон было много важных титулов, но теперь она может добавить к этому списку "муза моды" и "модель, демонстрирующая обувь".

Отмечается, что Перри самостоятельно разработала дизайн туфель в честь Клинтон. Это лодочки розового цвета, высота каблука почти 9 см.

Во время гонки на выборах президента США Перри очень активно поддерживала кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.
клинтон, дизайн, туфли, госсекретарь, кандидат, политик, Хиллари Клинтон, Кэти Перри

Вы сейчас просматриваете новость "Модный политик: Хиллари Клинтон примерила названные в ее честь туфли от Кэти Перри". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мода

Тайлер Клинтон. Фото: instagram.com/tclint

22-летний племянник Хиллари Клинтон заключил контракт с модельным агентством Джиджи Хадид

5 Апреля, 15:09

Тайлер Клинтон – сын актера Роджера Клинтона, который приходится младшим сводным братом экс-президенту США Биллу Клинтону

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

В Конгрессе США не имеют доказательств сотрудничества штаба Трампа с Кремлем – СМИ

19 Марта, 23:32

 ФБР сейчас расследует вероятное влияние России на ход выборов в США

Мир

Полиция надеется в оперативном порядке определить личность подозреваемого, фото AFP

В США у агента Секретной службы украли ноутбук с данными по нацбезопасности

17 Марта, 21:21

Отмечается, что инцидент произошел в четверг в Нью-Йорке

Мир

Хиллари Клинтон, фото AFP

Клинтон не отказалась от мысли баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка - СМИ

16 Марта, 02:44

Слухи о планах Клинтон баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка возникают уже не впервые после ее поражения на выборах президента США

Звезды

Казус на "Оскар" не остался незамеченным. Фото: AFP

Ошибку на "Оскаре" сравнили с конкурсом "Мисс Вселенная" и выборами в США

27 Февраля, 15:40

Во время объявления победителя в номинации "Лучший фильм" был ошибочно назван "Ла-Ла Ленд"

Звезды

Актер написал послание журналистам в Вашингтон. Фото: AFP

Необычная традиция: Том Хэнкс подарил журналистам Белого дома кофеварку

3 Марта, 18:37

Впервые этот ритуал актер совершил в 2004 году, когда президентом США был Джордж Буш-младший

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Премьер Австралии посоветовал Трампу следовать примеру Черчилля

17 Февраля, 13:29

Президент США Дональд Трамп не должен тратить время на борьбу с "фейками в СМИ", считает премьер Австралии

Люди

Вся в белом: Меланья Трамп появилась в Белом доме впервые после инаугурации мужа

16 Февраля, 18:06

Для выхода в свет первая леди США выбрала белый наряд от Карла Лагерфельда

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования