Модный тренд: Ани Лорак, Светлана Лобода и Дженнифер Лопес носят блестящие комбинезоны
Известные красотки выбирают для концертов эффектные наряды
Блестящий комбинезон можно найти в гардеробах многих звезд.
Все чаще в эффектных и модных нарядах можно увидеть Ани Лорак и Светлану Лободу, а Дженнифер Лопес выбирает комбинезон для музыкальных премий и вечеринок.
Ани Лорак в новом наряде от Alina German.
Фото: Instagram
Светлана Лобода в комбинезоне в пайетках от Yves Saint Laurent, стоимостью 2094 долларов.
Фото: Instagram
Лобода в LUVI (украинские дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова).
Фото: Instagram
43-летняя актриса Элизабет Бэнкс на премьере фантастического фильма "Могучие рейнджеры" в блестящем синем комбинезоне от Zuhair Murad с глубоким декольте и черным поясом-бантом.
Фото: AFP
Младшая дочь актера Стивена Болдуина – модель Хейли Болдуин в комбинезоне от Georges Chakra на музыкальной премии MTV Video Music Awards.
Фото: AFP
Дженнифер Лопес в полупрозрачном комбинезоне с открытой спиной от Zuhair Murad на премии Latin Grammy Awards.
Фото: AFP
Лопес в комбинезоне со смелым декольте от Zuhair Murad на вечеринке финалистов шоу "American Idol".
Фото: AFP
Кайли Дженнер в белом комбинезоне на тонких бретельках с бахромой и кружевом от Lanna Cami.
Фото: Instagram
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