Модный тренд: Ани Лорак, Светлана Лобода и Дженнифер Лопес носят блестящие комбинезоны

Блестящий комбинезон можно найти в гардеробах многих звезд.

Все чаще в эффектных и модных нарядах можно увидеть Ани Лорак и Светлану Лободу, а Дженнифер Лопес выбирает комбинезон для музыкальных премий и вечеринок.

Ани Лорак в новом наряде от Alina German.

Фото: Instagram

Светлана Лобода в комбинезоне в пайетках от Yves Saint Laurent, стоимостью 2094 долларов.

Фото: Instagram

Лобода в LUVI (украинские дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова).

Фото: Instagram

43-летняя актриса Элизабет Бэнкс на премьере фантастического фильма "Могучие рейнджеры" в блестящем синем комбинезоне от Zuhair Murad с глубоким декольте и черным поясом-бантом.

Фото: AFP

Младшая дочь актера Стивена Болдуина – модель Хейли Болдуин в комбинезоне от Georges Chakra на музыкальной премии MTV Video Music Awards.

Фото: AFP

Дженнифер Лопес в полупрозрачном комбинезоне с открытой спиной от Zuhair Murad на премии Latin Grammy Awards.

Фото: AFP

Лопес в комбинезоне со смелым декольте от Zuhair Murad на вечеринке финалистов шоу "American Idol".

Фото: AFP

Кайли Дженнер в белом комбинезоне на тонких бретельках с бахромой и кружевом от Lanna Cami.

Фото: Instagram