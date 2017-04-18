Модный тренд: Ани Лорак, Светлана Лобода и Дженнифер Лопес носят блестящие комбинезоны

Сегодня, 10:01

Известные красотки выбирают для концертов  эффектные наряды

Светлана Лобода. Фото: Instagram
Светлана Лобода. Фото: Instagram

Блестящий комбинезон можно найти в гардеробах многих звезд.

Все чаще в эффектных и модных нарядах можно увидеть Ани Лорак и Светлану Лободу, а Дженнифер Лопес выбирает комбинезон для музыкальных премий и вечеринок.

Ани Лорак в новом наряде от Alina German.

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Фото: Instagram 

Светлана Лобода в комбинезоне в пайетках от Yves Saint Laurent, стоимостью 2094 долларов.

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Фото: Instagram 

Лобода в LUVI (украинские дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова). 

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Фото: Instagram 

43-летняя актриса Элизабет Бэнкс на премьере фантастического фильма "Могучие рейнджеры" в блестящем синем комбинезоне от Zuhair Murad с глубоким декольте и черным поясом-бантом.

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Фото: AFP

Младшая дочь актера Стивена Болдуина – модель Хейли Болдуин в комбинезоне от Georges Chakra на музыкальной премии MTV Video Music Awards

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Фото: AFP

Дженнифер Лопес в полупрозрачном комбинезоне с открытой спиной от Zuhair Murad на премии Latin Grammy Awards.

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Фото: AFP

Лопес в комбинезоне со смелым декольте от Zuhair Murad на вечеринке финалистов шоу "American Idol".

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Фото: AFP

Кайли Дженнер в белом комбинезоне на тонких бретельках с бахромой и кружевом от Lanna Cami.

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Фото: Instagram
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