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Могилевская, Джамала и Завальская поделились рецептами исполнения желаний http://www.segodnya.ua/img/article/7857/34_main.1483611960.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/34_tn.1483611960.jpg Звезды Певица Анна Завальская верит в особенную атмосферу дня накануне Рождества — Сочельника

Могилевская, Джамала и Завальская поделились рецептами исполнения желаний

Украина

Сегодня, 13:00

Певица Анна Завальская верит в особенную атмосферу дня накануне Рождества — Сочельника

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В программе "Зірковий шлях" на канале "Україна", которая выходит в эфир по будням в 9:15, Наталья Могилевская, Анна Завальская и Джамала рассказали, как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось. Многие люди верят, что, загадав желание в определенный день или время, оно обязательно сбудется. Украинские звезды эксклюзивно рассказали в программе "Зірковий шлях" Алене Винницкой и Александру Скичку о том, что они тоже верят в ритуалы, которые способствуют быстрому исполнению их желаний.

Наталья Могилевская загадывает желания дважды в год — в день рождения и новогоднюю ночь. Артистка уверена, что именно в эти дни Вселенная дает человеку шанс быть услышанным. Поэтому звезда не упускает возможность подумать о самом сокровенном в эти дни. "День рождения и новогодняя ночь – это те дни, когда звезды открывают человеку все возможности. Можно даже представить в день рождения, что ты рождаешься заново, чтобы освободиться от негативных мыслей и настроить себя на успех. Это прекрасный период, когда нужно четко сформулировать свои намерения и понять, чего ты хочешь от жизни", — рассказала программе "Зірковий шлях" Наталья Могилевская.

Певица Анна Завальская верит в особенную атмосферу дня накануне Рождества — Сочельника. Звезда призналась, что вечером 6 января она всегда загадывает желание, которое рано или поздно сбывается. По словам Анны, в этот вечер небеса "открывают двери" для желаний каждого человека и принимают их. "Я выхожу на улицу, смотрю на зимнее звездное небо и мысленно формулирую для себя какое-то желание, код, программируя, таким образом, свою жизнь на год вперед. Я верю в этот своеобразный ритуал и соблюдаю его каждый год", — поделилась с журналистами канала "Украина" Анна Завальская.

Победительница Евровидения-2016 Джамала уверена в том, что думать о чем-то очень желанном нужно не только в новогоднюю ночь или Рождество, а ежедневно. Певица считает, что мечтать только один раз в году в какой-то определенный день — скучно. "Я каждый день просыпаюсь и загадываю хотя бы маленькое желание. Это нужно делать не только по праздникам. Каждый день я мечтаю, ставлю перед собой новые цели и уверенно иду к ним. Чем больше мыслей о своем заветном желании, тем быстрее оно исполнится", — говорит Джамала.

Смотрите программу "Зірковий шлях" на канале "Украина" с понедельника по пятницу в 9:15!
Могилевская, джамала, Наталья Могилевская, Анна Завальская

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"Сегодня"

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