Молодая и стильная: Алла Пугачева в кедах и белом костюме поразила внешним видом

Сегодня, 10:01

Свой образ певица дополнила очками и ультрамодной обувью

Алла Пугачева и Юлия Проскурякова. Фото: Instagram
Алла Пугачева и Юлия Проскурякова. Фото: Instagram

Певица Алла Пугачева, которая в домашней обстановке отпраздновала день рождения (15 апреля Примадонне исполнилось 68 лет), восхитила внешним видом. 

На днях артистка с супругом Максимом Галкиным побывала в гостях у подруги – адвоката Иды Достман. На странице в Instagram Ида поделилась фото с Аллой Борисовной.

Для выхода в свет Пугачева выбрала брючный костюм белого цвета и блузку с цветочным принтом. Свой весенний образ певица дополнила солнцезащитными очками и серебристыми кедами.

"Дома с друзьями", – подписала кадр Ида.

"Алла Борисовна – молодец! Молодая и стильная!", "Примадонна супер", "Пугачева красотка", "Алле больше 45 и не дашь", "Модница АБ", – комментируют пользователи.

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Источник:

"Сегодня"

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