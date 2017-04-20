Молодая и стильная: Алла Пугачева в кедах и белом костюме поразила внешним видом
Свой образ певица дополнила очками и ультрамодной обувью
Певица Алла Пугачева, которая в домашней обстановке отпраздновала день рождения (15 апреля Примадонне исполнилось 68 лет), восхитила внешним видом.
На днях артистка с супругом Максимом Галкиным побывала в гостях у подруги – адвоката Иды Достман. На странице в Instagram Ида поделилась фото с Аллой Борисовной.
Для выхода в свет Пугачева выбрала брючный костюм белого цвета и блузку с цветочным принтом. Свой весенний образ певица дополнила солнцезащитными очками и серебристыми кедами.
"Дома с друзьями", – подписала кадр Ида.
"Алла Борисовна – молодец! Молодая и стильная!", "Примадонна супер", "Пугачева красотка", "Алле больше 45 и не дашь", "Модница АБ", – комментируют пользователи.
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