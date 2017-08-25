Моника Беллуччи призналась, что тяжело пережила развод с Венсаном Касселем

Моника Беллуччи предпочитает держать свою личную жизнь в секрете. Развод с Венсаном Касселем в 2013-м году дался ей нелегко. И вот, в своем недавнем интервью французскому журналу Paris Match она впервые откровенно рассказала о том, что ей пришлось пережить.

"Я сделала выбор. Мы можем долго быть с кем-то и вдруг понять, что продолжаться это больше не может — каждый должен идти своим путем. Разрыв для меня был очень болезненным, но необходимым", — поделилась актриса. "Когда я была моложе, я была более чувствительна к красоте. Я всегда выходила в свет с красивыми молодыми людьми. Сегодня мне кажется, что мужчины с морщинами интереснее: следы времени на лице и теле помогают не отвлекаться от главного — так мы лучше видим душу".

Моника поделилась, что спустя 20 лет отношений с Касселем ей было нелегко начинать все заново, однако сейчас она снова влюблена: "Сейчас в моей жизни есть мужчина, но я не могу сказать больше. Мне необходима некоторая приватность. Начинается новая глава моей жизни".

Беллуччи добавила, что вскоре ее ждут большие перемены — она готовится к переезду: "На момент моего развода в 2013 году Кассель оставался в Бразилии, а я решила переехать в Париж. В прошлом году я купила дом в Лиссабоне и очень хочу туда перебраться. Моим детям там понравится, ведь жизнь там более размеренная, чем во французской столице".

Моника Беллуччи и Венсан Кассель познакомились в 1997 году на съемках фильма "Квартира", а через три года поженились. В 2004 году у них родилась дочь Дэва, а в 2010 – Леони. В 2013 году пара объявляет о разводе "по обоюдному согласию".

Напомним, певице Вере Брежневой и актрисе Монике Беллуччи пришлись по вкусу одинаковые наряды от Dolce & Gabbana.