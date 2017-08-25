Моника Беллуччи призналась, что тяжело пережила развод с Венсаном Касселем

Сегодня, 17:00

Актриса поделилась, что спустя 20 лет отношений с Касселем ей было нелегко начинать все заново

Моника Беллуччи. Фото: AFP
Моника Беллуччи. Фото: AFP

Моника Беллуччи предпочитает держать свою личную жизнь в секрете. Развод с Венсаном Касселем в 2013-м году дался ей нелегко. И вот, в своем недавнем интервью французскому журналу Paris Match она впервые откровенно рассказала о том, что ей пришлось пережить.

"Я сделала выбор. Мы можем долго быть с кем-то и вдруг понять, что продолжаться это больше не может — каждый должен идти своим путем. Разрыв для меня был очень болезненным, но необходимым", — поделилась актриса.  "Когда я была моложе, я была более чувствительна к красоте. Я всегда выходила в свет с красивыми молодыми людьми. Сегодня мне кажется, что мужчины с морщинами интереснее: следы времени на лице и теле помогают не отвлекаться от главного — так мы лучше видим душу".

Моника поделилась, что спустя 20 лет отношений с Касселем ей было нелегко начинать все заново, однако сейчас она снова влюблена: "Сейчас в моей жизни есть мужчина, но я не могу сказать больше. Мне необходима некоторая приватность. Начинается новая глава моей жизни".

Беллуччи добавила, что вскоре ее ждут большие перемены — она готовится к переезду: "На момент моего развода в 2013 году Кассель оставался в Бразилии, а я решила переехать в Париж. В прошлом году я купила дом в Лиссабоне и очень хочу туда перебраться. Моим детям там понравится, ведь жизнь там более размеренная, чем во французской столице".

Моника Беллуччи и Венсан Кассель познакомились в 1997 году на съемках фильма "Квартира", а через три года поженились. В 2004 году у них родилась дочь Дэва, а в 2010 – Леони. В 2013 году пара объявляет о разводе "по обоюдному согласию".

Напомним, певице Вере Брежневой и актрисе Монике Беллуччи пришлись по вкусу одинаковые наряды от Dolce & Gabbana.
развод, актриса, Беллуччи, кассель, Венсан Кассель, моника беллуччи

Вы сейчас просматриваете новость "Моника Беллуччи призналась, что тяжело пережила развод с Венсаном Касселем ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

elle.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Моника Беллуччи. Фото: AFP

В ночнушке и свитере на голое тело: Моника Беллуччи покорила красотой на страницах глянца

21 Августа, 16:00

Актриса стала главной героиней испанской версии журнала Vanity Fair

Звезды

Памела Прати. Фото: instagram.com/pamelaprati

Вторая Моника Беллуччи: 58-летняя актриса стала звездой Instagtam

17 Августа, 08:14

Актерскую карьеру Памела Прати начала в восьмидесятых и снималась в кино до середины двухтысячных

Звезды

Княгиня Шарлен. Фото: AFP

Княгиня Шарлен в эффектном комбинезоне затмила Монику Беллуччи

31 Июля, 09:31

В Монако состоялся благотворительный бал Красного Креста

Звезды

Моника Беллуччи. Фото: AFP

52-летняя Моника Беллуччи предстала в "мальчиковом" образе

24 Июля, 10:30

Актриса позировала в белой рубашке и брючном костюме от Saint Laurent

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования