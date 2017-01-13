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Муж "купил" Олю Цибульскую на ночь http://www.segodnya.ua/img/article/7879/46_main.1484307357.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/46_tn.1484307357.jpg Звезды Певица и ведущая рассказала, чем удивил ее муж в праздник 

Муж "купил" Олю Цибульскую на ночь

Сегодня, 14:30

Певица и ведущая рассказала, чем удивил ее муж в праздник 

Оля Цибульская. Фото: Instagram
Оля Цибульская. Фото: Instagram

Впервые за всю свою карьеру Оля Цибульская провела новогоднюю ночь с семьей. В преддверии Старого Нового года самая поющая ведущая рассказала, что ее муж заранее спланировал все и, подговорив близких друзей семьи, втайне заказал у Оли ведение новогоднего корпоратива.

"Я привыкла к тому, что когда люди празднуют – артист работает. Поэтому заказ ведения Нового года не вызвал никаких вопросов. Единственное, что меня удивило, – реакция мужа. Он был очень против того, что мы не проведем праздник вместе, даже немного повздорили из-за этого" – делится воспоминаниями Цибульская. "И представьте мое удивление, когда я вхожу в зал, а ко мне летит мой Нестор! А папа стоит за ним. Это был очень приятный сюрприз!".

Оля Цибульская также рассказывает, что самым удивительным стало то, насколько большое количество человек знало о "заговоре", и никто не проговорился. "В какой-то момент я растерялась, не поняла, что делают муж и сын у меня на работе. Потом замечаю подругу, еще одну, и понимаю – тут все мои близкие друзья. И все стало на свои места", – добавляет Оля. "Впервые за много лет я была гостьей на новогоднем празднике, но свой гонорар у мужа все-таки забрала, так сказать "за ложный вызов"". 
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Источник:

"Сегодня"

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