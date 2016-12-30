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Мужчина собрал шесть тысяч долларов на спасение актрисы от "проклятья 2016 года" http://www.segodnya.ua/img/article/7846/38_main.1483091577.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/38_tn.1483091577.jpg Звезды Деметриос Рызикос опубликовал призыв спасти любимую знаменитость на сайте для краудфандинга

Мужчина собрал шесть тысяч долларов на спасение актрисы от "проклятья 2016 года"

Сегодня, 15:09

Деметриос Рызикос опубликовал призыв спасти любимую знаменитость на сайте для краудфандинга

Бетти Уайт сейчас 94 года. Кадр из видео
Бетти Уайт сейчас 94 года. Кадр из видео

Американец из Южной Каролины сильно огорчился смертью актрисы Кэрри Фишер и организовал в интернете сбор средств на спасение от "проклятья 2016 года" известной телеведущей Бетти Уайт.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN.

По данным издания, Деметриос Рызикос из Спартанберга опубликовал призыв спасти любимую знаменитость на сайте для краудфандинга GoFundMe. Отмечается, что кампания по сбору средств стартовала спустя несколько часов после новости о смерти Фишер.

Примечательно, что за сутки мужчина смог собрать заявленные две тысячи долларов, а в настоящее время пользователи пожертвовали уже более шести тысяч.

"Помогите вырвать Бетти Уайт из лап 2016 года! Если она согласится, то я прилечу к ней и буду оберегать до первого января 2017", — говорится в сообщении.

Такая история заинтересовала телеканал CNN, который решил связаться с представителем Уайт и узнал, что комедийная актриса и звезда телесериала "Золотые девочки" находится на отдыхе, и с ней все в порядке.

"Мы с Бетти договорились, что она проживет еще как минимум лет до ста", — отметил представитель знаменитости.

Организатор сбора средств, в свою очередь, решил пожертвовать полученные деньги на поддержку местного театра.

Ранее сообщалось, что похороны Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс будут совместными.
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