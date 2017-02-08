"На 50 оттенков темнее": Анна Ризатдинова, Татьяна Решетняк и Вика из "НЕАНГЕЛОВ" оценили эротическую драму

Сегодня, 18:00

Сценаристом фильма, в отличие от первой части, стал Найл Леонард, супруг Э. Л. Джеймс

В кинотеатре "Оскар" 7 февраля состоялась гала-премьера одного из самых ожидаемых фильмов года – эротической драмы "Пятьдесят оттенков темноты".

Экранизацию бестселлера "На пятьдесят оттенков темнее" Э. Л. Джеймс первыми в Украине увидели: Лидия Таран, участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха, Зоя Литвин, Соломия Витвицкая, Андрей Кише с супругой, Валерия Крук, Татьяна Воржева, Алина Астровская, Анна Ризатдинова, Татьяна Решетняк, Николай Матросов, Катя Гуменюк (Ассоль), Вячеслав Соломка, группа "Не люди" и другие.

Татьяна Решетняк, победившая недавно на первом национальном отборе "Евровидение 2017", призналась, что воспринимает историю Кристиана Грея и Анастейши Стил по-своему: "В основном в фильме все видели только разврат и извращения. Для меня это глубокая история любви, которая изменила человека с таким диагнозом. Я вообще люблю такие чувственные истории, где героиня вопреки всему идет на допустимые жертвы ради любимого человека. Тут она просто красиво и мудро со временем поменяла любимого своей искренностью и чистотой. Если отбросить весь антураж, то, по сути, фильм не об оттенках серого, а о силе красного".

В главных ролях фильма по-прежнему снялись Дакота Джонсон и Джейми Дорнон. Главного героя режиссеры решили в этот раз наградить щетиной, так как гладко выбритое лицо Кристиана Грея зрители посчитали недостаточно сексуальным. А вот сценаристом фильма, в отличие от первой части, стал Найл Леонард, супруг Э. Л. Джеймс, в арсенале которого работа над популярным сериалом "Чисто английское убийство". Поменялся и режиссер ленты. В фильме ""Пятьдесят оттенков темноты" им стал Джеймс Фоули, известный по сериалам "Карточный домик", "Ганнибал" и "Твин Пикс".

Про фильм: Сиэтл. Анастейша Стил и Кристиан Грей расстались. Для обоих этот разрыв стал очень сложным. Скоро будет открытие фотовыставки Хосе, и, как и планировалось, парень с девушкой должны пойти на нее вместе. Встретившись, они понимают, что не могут быть друг без друга. Все было бы прекрасно, если бы Анастейша не встретила Лейлу – бывшую Кристиана. Она невероятно похожа на Стил, но имеет проблемы с психикой.

Напомним, Ким  Бэсинджер, сыгравшая бывшую любовницу главного героя, познакомившую его с миром БДСМ, появилась на мировой премьере в черном платье в пол с драпировкой. В картине Рита Ора играет сестру главного героя, а Белла Хиткот – бывшую девушку Кристиана Грея Лейлу.
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