На фоне слухов о расставании Скарлетт Йоханссон вышла в свет с мужем (фото)

Вчера, 18:09

Никто из пары никак не комментирует ситуацию в семье

Актриса не комментирует своих отношений с мужем. Фото: AFP
Актриса не комментирует своих отношений с мужем. Фото: AFP

Американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла в свет вместе со своим мужем, журналистом Ромен Дориаком после слухов о расставании, передает Daily Mail.

По данным издания, пара посетили выставку в одной из галерей Нью-Йорка и позировала для фотографов вместе.

Тем не менее СМИ снова смутило отсутствие обручального кольца на пальце актрисы.

Ранее источники сообщили, что Йоханссон и Дориак расстались. Особенно активно об этом начали говорить после того, как актриса появилась на Марше женщин против Трампа без обручального кольца.

При этом никто из пары никак не комментирует ситуацию в семье.
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