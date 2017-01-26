На фоне слухов о расставании Скарлетт Йоханссон вышла в свет с мужем (фото)

Никто из пары никак не комментирует ситуацию в семье

Американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла в свет вместе со своим мужем, журналистом Ромен Дориаком после слухов о расставании, передает Daily Mail.

По данным издания, пара посетили выставку в одной из галерей Нью-Йорка и позировала для фотографов вместе.

Scarlett Johansson and husband Romain Dauriac appear to hit back at 'split' rumors with united front in NYC https://t.co/7Gwf7dQkM2 pic.twitter.com/7a7qFuHqqy — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 26 января 2017 г.

Тем не менее СМИ снова смутило отсутствие обручального кольца на пальце актрисы.

Ранее источники сообщили, что Йоханссон и Дориак расстались. Особенно активно об этом начали говорить после того, как актриса появилась на Марше женщин против Трампа без обручального кольца.

При этом никто из пары никак не комментирует ситуацию в семье.