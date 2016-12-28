Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
На могиле Жанны Фриске установили памятник http://www.segodnya.ua/img/article/7839/57_main.1482931896.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/57_tn.1482931896.jpg Звезды Рядом с монументом — плита из черного камня, где выбиты слова из хита "А на море белый песок"

На могиле Жанны Фриске установили памятник

Вчера, 18:00

Рядом с монументом — плита из черного камня, где выбиты слова из хита "А на море белый песок"

Жанна Фриске. Фото: Instagram
Жанна Фриске. Фото: Instagram

На могиле Жанны Фриске, наконец, установили памятник. Скульптура размером 170 см представляет собой фигуру певицы. Рядом с монументом — плита из черного камня, где выбиты слова из хита "А на море белый песок": "Буду очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко".

Но не всем поклонникам артистки памятник понравился — по их словам, монумент совершенно не похож на покойную певицу. Им ответила младшая сестра Жанны Наталья: "Друзья мои, фото всегда искажает, а бронза никогда не передаст 100% сходства. Кроме того, все привыкли видеть ее с улыбкой, макияжем... Если бы вы видели ее вживую, поняли, что похожа", — написала Наталья Фриске у себя в блоге.

Напомним, Жанна скончалась в июне 2015 года от опухоли головного мозга.

Как вам?... #ЖаннаФриске #Вечнаяпамять #памятник

Фото опубликовано Памяти Жанны Фриске (@fanfriske)

памятник, фриске, скульптура, установили, певицы, сестра, Жанна Фриске

Вы сейчас просматриваете новость "На могиле Жанны Фриске установили памятник". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Школьная Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Дмитрий Шепелев. Фото: Instagram

Вера Брежнева прокомментировала выход книги Дмитрия Шепелева о Жанне Фриске

28 Ноября, 15:00

Певица рассказала, что с трепетом читает книгу "Жанна"

Звезды

Шепелев написал книгу про Фриске. Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Собчак поддержала Шепелева и осудила родственников Фриске за чрезмерную публичность

28 Ноября, 12:39

Новоиспеченная мать поддержала Дмитрия и восхитилась тем, что он написал книгу про возлюбленную Жанну

Звезды

Дмитрий Шепелев. Фото: Instagram

Дмитрий Шепелев признался, что сын чувствует присутствие своей мамы

24 Ноября, 16:30

Трехлетний Платон узнает голос мамы и знает ее песни

Звезды

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: instagram.com

Сын Жанны Фриске до сих пор не знает, что мама умерла

22 Ноября, 12:30

Дмитрий Шепелев признался, что все еще не решился сказать сыну Платону, что его мамы нет в живых

Звезды

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото ИТАР-ТАСС

Дмитрий Шепелев: "Из самолета Жанну выносил на руках"

16 Ноября, 13:30

Ведущий написал откровенную книгу о совместной жизни с любимой, которую назвал "Жанна. Любовь и болезнь в истории жизни Жанны Фриске"

Звезды

Шепелев с сыном на отдыхе. Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев показал подросшего сына на отдыхе

24 Октября, 14:39

Подписчики телеведущего по-разному комментируют фотографии с сыном покойной Жанны Фриске

Звезды

Сестра Жанны Фриске сделала себе татуировку в пикантном месте

19 Октября, 10:46

Поклонники засыпали девушку вопросами, на которые она не поленилась ответить

Звезды

Дмитрий проводит свободное время с сыном. Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев провел идеальные выходные с подросшим сыном

10 Октября, 10:39

Семейный снимок всего за сутки собрал почти 10 тысяч просмотров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.