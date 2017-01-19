На пляже с черным песком: Оля Полякова в бикини празднует Крещение (фото)
Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан
Оля Полякова после плодотворного года восстанавливает силы в продолжительном отпуске. Певица с семьей и друзьями отдыхает в Индонезии на острове Бали. Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан вдали от туристов.
На странице в Instagram певица поделилась новым снимком с путешествия. Полякова показала, как празднует Крещение Господне.
Оля отправилась на пляж с черным песком. Артистка позирует в купальнике в горошек, хвастаясь длинными ногами и подтянутой фигурой.
"Вот такой угольно-черный песок на #сказочномбали! А вы в поруби уже купались?", – поинтересовалась звезда у поклонников.
Фото: Instagram
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