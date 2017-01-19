На пляже с черным песком: Оля Полякова в бикини празднует Крещение (фото)

Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан

Оля Полякова после плодотворного года восстанавливает силы в продолжительном отпуске. Певица с семьей и друзьями отдыхает в Индонезии на острове Бали. Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан вдали от туристов.

На странице в Instagram певица поделилась новым снимком с путешествия. Полякова показала, как празднует Крещение Господне.

Оля отправилась на пляж с черным песком. Артистка позирует в купальнике в горошек, хвастаясь длинными ногами и подтянутой фигурой.

"Вот такой угольно-черный песок на #сказочномбали! А вы в поруби уже купались?", – поинтересовалась звезда у поклонников.

С праздником! Видео опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic) Янв 19 2017 в 1:41 PST

Фото: Instagram