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На пляже с черным песком: Оля Полякова в бикини празднует Крещение (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/13_main.1484818782.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/13_tn.1484818782.jpg Звезды Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан 

На пляже с черным песком: Оля Полякова в бикини празднует Крещение (фото)

Сегодня, 12:00

Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан 

Оля Полякова. Фото: Instagram
Оля Полякова. Фото: Instagram

Оля Полякова после плодотворного года восстанавливает силы в продолжительном отпуске. Певица с семьей и друзьями отдыхает в Индонезии на острове Бали.  Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан вдали от туристов.

На странице в Instagram певица поделилась новым снимком с путешествия. Полякова показала, как празднует Крещение Господне.

Оля отправилась на пляж с черным песком. Артистка позирует в купальнике в горошек, хвастаясь длинными ногами и подтянутой фигурой.

"Вот такой угольно-черный песок на #сказочномбали! А вы в поруби уже купались?", – поинтересовалась звезда у поклонников.

С праздником!

Видео опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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