Надя Дорофеева в бикини похвасталась татуировками на отдыхе с мужем (фото)

Певица вместе с мужем Владимиром Дантесом проводит отпуск в теплых краях

Солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото с путешествия.

Певица вместе с мужем Владимиром Дантесом проводит отпуск в теплых краях.

Супруги отправились в Таиланд. Для отдыха Надя и Владимир выбрали остров в Сиамском заливе Тихого океана – Самуй (второй по размеру, после Пхукета).

Дорофеева в раздельном купальнике похвасталась татуировками и стройной фигурой. Артистка также показала лицо без макияжа.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram