Надя Дорофеева в бикини похвасталась татуировками на отдыхе с мужем (фото)
Певица вместе с мужем Владимиром Дантесом проводит отпуск в теплых краях
Солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото с путешествия.
Певица вместе с мужем Владимиром Дантесом проводит отпуск в теплых краях.
Супруги отправились в Таиланд. Для отдыха Надя и Владимир выбрали остров в Сиамском заливе Тихого океана – Самуй (второй по размеру, после Пхукета).
Дорофеева в раздельном купальнике похвасталась татуировками и стройной фигурой. Артистка также показала лицо без макияжа.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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