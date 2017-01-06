Наоми Кэмпбелл рассказала, что у нее общего с Ким Кардашьян

Осенью прошлого года Ким Кардашьян пережила большой стресс: находясь в Париже звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники ворвались в номер Ким, связали ее и унесли драгоценностей на общую сумму 11 миллионов долларов. Преступники так и не были пойманы. Но, как оказалось, Кардашьян не единственная звезда, которой довелось столкнуться с подобными проблемами во Франции. Историей того, как она стала жертвой нападения в Париже, поделилась Наоми Кэмпбелл.

В студии программы "The Wendy Williams Show" супермодель призналась, что едва не лишилась жизни из-за настойчивых грабителей. Произошел инцидент не так давно – в 2012 году: "Преступники преследовали меня из аэропорта. Неожиданно моей машине преградили путь, воры открыли дверь и закричали: "Наоми Кэмпбелл, мы собираемся убить тебя!" Я никогда не рассказывала об этом случае, мне до сих пор страшно об этом вспоминать. Я прилетела из Швейцарии в Париж на частном самолете, чтобы встретиться с человеком, которого я называю отцом, — модельером Аззедином Алайей. Полет занял всего один час. Я не вызывала охранников. Когда я подошла к машине, то очень удивилась: это был не тот водитель, который обычно встречает меня в Париже. Окна автомобиля были наглухо закрыты. Это показалось мне странным. Когда преступники ворвались в мой автомобиль, я уже была недалеко от дома отца, который ждал меня на ужин. Они пытались схватить мою сумку, угрожая оружием. Я начала кричать, на шум выбежали охранники Аззедина Алайи (модельер) и спасли меня". Как говорит Наоми, ей просто повезло, что она осталась жива, ведь неизвестно, на что были готовы злоумышленники ради наживы.

Как говорит Наоми, ей просто повезло, что она осталась жива, ведь неизвестно, на что были готовы злоумышленники ради наживы. Также Кэмбелл поддержала Кардашьян, отметив, что ей необходимо поскорее забыть обо всем плохом и продолжать наслаждаться жизнью.