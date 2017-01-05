Настя Каменских без макияжа наслаждается отдыхом в Куршевеле (фото)
Певица с друзьями проводит время на горнолыжном курорте
Певица Настя Каменских порадовала поклонников на странице в Instagram живописными фото.
Исполнительница выбрала для зимнего отдыха французские Альпы. Настя с друзьями проводит время на горнолыжном курорте Куршевель.
В отпуске певица отказалась от макияжа. Каменских хвастается натуральной красотой без косметики и стильными образами для прогулок в горах.
Подписчики в восторге от внешнего вида звезды: "Как можно было так похудеть?", "Худышка", "Красавица", "Настя – огонь", "Настоящая красотка",- комментируют пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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