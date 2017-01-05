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Настя Каменских без макияжа наслаждается отдыхом в Куршевеле (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/83_main.1483621766.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/83_tn.1483621766.jpg Звезды Певица с друзьями проводит время на горнолыжном курорте

Настя Каменских без макияжа наслаждается отдыхом в Куршевеле (фото)

Сегодня, 17:30

Певица с друзьями проводит время на горнолыжном курорте

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Певица Настя Каменских порадовала поклонников на странице в Instagram живописными фото.

Исполнительница выбрала для зимнего отдыха французские Альпы. Настя с друзьями проводит время на горнолыжном курорте Куршевель.

В отпуске певица отказалась от макияжа. Каменских хвастается натуральной красотой без косметики и стильными образами для прогулок в горах.

Подписчики в восторге от внешнего вида звезды: "Как можно было так похудеть?", "Худышка", "Красавица", "Настя – огонь", "Настоящая красотка",- комментируют пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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