Настя Каменских попала в больницу (фото)
На странице в Instagram Настя сообщила, что на днях перенесла операцию
Певица Настя Каменских после отдыха в теплых краях оказалась в больнице. На странице в Instagram Настя сообщила, что на днях перенесла операцию.
Артистка поделилась снимком из палаты. На фото травмированную ногу Каменских осматривает врач.
"На днях я снова попала в больницу: у меня была еще одна операция. Только в этот раз уже на двух ножках. Я немножко переживала, но все прошло хорошо! Знаете, друзья, я всегда верила в силу мысли, позитивный настрой и самоорганизацию. И после прыжка с парашютом я убедилась в этом на 100%", – подписала кадр звезда.
Настя заявила, что в своем следующем выпуске блога расскажет подробности операции.
Фото: Instagram
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