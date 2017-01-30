Настя Каменских попала в больницу (фото)

Сегодня, 14:30

На странице в Instagram Настя сообщила, что на днях перенесла операцию

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Певица Настя Каменских после отдыха в теплых краях оказалась в больнице. На странице в Instagram Настя сообщила, что на днях перенесла операцию.

Артистка поделилась снимком из палаты. На фото травмированную ногу Каменских осматривает врач.

"На днях я снова попала в больницу: у меня была еще одна операция. Только в этот раз уже на двух ножках. Я немножко переживала, но все прошло хорошо! Знаете, друзья, я всегда верила в силу мысли, позитивный настрой и самоорганизацию. И после прыжка с парашютом я убедилась в этом на 100%", – подписала кадр звезда.

Настя заявила, что в своем следующем выпуске блога расскажет подробности операции. 

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Фото: Instagram
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