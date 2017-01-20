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Настя Каменских в откровенном купальнике загорает, лежа на доске для серфинга (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/26_main.1484843846.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/26_tn.1484843846.jpg Звезды Певица продолжает наслаждаться зимними каникулами в теплых краях

Настя Каменских в откровенном купальнике загорает, лежа на доске для серфинга (фото)

Сегодня, 09:01

Певица продолжает наслаждаться зимними каникулами в теплых краях

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Певица Настя Каменских порадовала поклонников на странице в Instagram оригинальным фото.  Певица продолжает наслаждаться зимними каникулами в теплых краях. Каменских показала, как принимает солнечные ванны, лежа на доске для серфинга.

Настя продемонстрировала постройневшую фигуру в белом купальнике. Артистка похвасталась подтянутым животиком и длинными ножками.

"Реально отличная стала фигурка", "Как всегда прекрасна", "Какие ноги!", "Настюша ты просто класс", "Красота", – комментируют пользователи.

Напомним, Каменских призналась, что за праздники немного поправилась. "У меня + 1 кг за две недели", – поделилась  Настя на странице спортивного дневника.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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