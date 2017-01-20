Настя Каменских в откровенном купальнике загорает, лежа на доске для серфинга (фото)

Певица Настя Каменских порадовала поклонников на странице в Instagram оригинальным фото. Певица продолжает наслаждаться зимними каникулами в теплых краях. Каменских показала, как принимает солнечные ванны, лежа на доске для серфинга.

Настя продемонстрировала постройневшую фигуру в белом купальнике. Артистка похвасталась подтянутым животиком и длинными ножками.

"Реально отличная стала фигурка", "Как всегда прекрасна", "Какие ноги!", "Настюша ты просто класс", "Красота", – комментируют пользователи.

Напомним, Каменских призналась, что за праздники немного поправилась. "У меня + 1 кг за две недели", – поделилась Настя на странице спортивного дневника.

Фото: Instagram

Фото: Instagram