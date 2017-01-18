Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Натали Портман призналась, что мечтала о поцелуе с Патриком Суэйзи http://www.segodnya.ua/img/article/7894/25_main.1484742827.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/25_tn.1484742827.jpg Звезды Ранее Портман рассказала, что ее любимый фильм "Грязные танцы"

Натали Портман призналась, что мечтала о поцелуе с Патриком Суэйзи

Сегодня, 16:30

Ранее Портман рассказала, что ее любимый фильм "Грязные танцы"

Натали Портман. Фото: AFP
Натали Портман. Фото: AFP

Февральский выпуск W Magazine посвящен номинантам премии "Золотой глобус – 2017". В новом видео издания Натали Портман, которая произвела фурор среди кинокритиков за роль в фильме "Джеки", рассказывает о своей первой любви. "Я определенно была большой поклонницей Патрика Суэйзи, будучи ребенком...и, может быть, даже в зрелом возрасте", – поделилась актриса.

"Я хотела поцеловать Патрика...", – добавила Натали. Стоит отметить, что в 2009 году в интервью "Movieline" Портман призналась, что ее любимый фильм "Грязные танцы". "Все свое детство я была сумасшедшей поклонницей Суэйзи. Стать актрисой и встретиться с ним был для меня единственный способ осуществления мечты".
фильм, актриса, натали портман, суэйзи, портман, роль, натали, грязные танцы

Вы сейчас просматриваете новость "Натали Портман призналась, что мечтала о поцелуе с Патриком Суэйзи". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

probomond.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Натали Портман и Эштон Катчер в фильме "Больше чем секс"

Эштон Катчер ответил на критику Натали Портман по поводу гонорара

12 Января, 14:30

Натали Портман и Эштон Катчер в 2011 году снимались вместе в фильме "Больше чем секс"

Звезды

Звезды исполнили хит Глории Гейнор. Кадры из видео

Знаменитости исполнили I Will Survive в преддверии инаугурации Трампа

12 Января, 13:39

Среди знаменитостей, которые поучаствовали в проекте, - Натали Портман, Мэттью Макконахи, Эми Адамс и Эндрю Гарфилд

Звезды

Натали Портман. Фото: AFP

Натали Портман пожаловалась на высокий гонорар Эштона Катчера

11 Января, 14:00

Актриса рассказала про несправедливую разницу в гонораре с Эштоном Катчером

Звезды

Эмма Стоун. Фото: AFP

Звезды похвастались роскошными драгоценностями на "Золотом глобусе"

9 Января, 18:30

Натали Портман выбрала украшения от Tiffany & Co, а Моника Беллуччи - колье от Cartier 

Звезды

Натали Портман. Фото: AFP

Звездный тренд: Натали Портман, Мэйси Уильямс и другие выбрали для "Золотого глобуса" желтые наряды

9 Января, 15:30

Эмили Ратаковски  выбрала откровенный наряд от Reem Acra с глубоким вырезом на груди и бедре

Звезды

"Золотой глобус-2017": самые эффектные и откровенные наряды звезд

9 Января, 14:14

Блейк Лайвли подчеркнула фигуру платьем с длинным шлейфом от Atelier Versace

Звезды

Звездные пары на "Золотом глобусе": Рассел, Грант, Портман и другие вышли в свет со своими вторыми половинками

9 Января, 11:42

Одной из самых ярких пар "Золотого глобуса-2017" стали Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Звезды

Натали Портман. Фото: AFP

Натали Портман надеется вернуться в киновселенную Marvel

6 Января, 04:26

Актриса выражает надежду, что когда-нибудь ее героиня Джейн Фостер в MCU все-таки появится снова

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.