Натали Портман призналась, что мечтала о поцелуе с Патриком Суэйзи

Февральский выпуск W Magazine посвящен номинантам премии "Золотой глобус – 2017". В новом видео издания Натали Портман, которая произвела фурор среди кинокритиков за роль в фильме "Джеки", рассказывает о своей первой любви. "Я определенно была большой поклонницей Патрика Суэйзи, будучи ребенком...и, может быть, даже в зрелом возрасте", – поделилась актриса.

"Я хотела поцеловать Патрика...", – добавила Натали. Стоит отметить, что в 2009 году в интервью "Movieline" Портман призналась, что ее любимый фильм "Грязные танцы". "Все свое детство я была сумасшедшей поклонницей Суэйзи. Стать актрисой и встретиться с ним был для меня единственный способ осуществления мечты".