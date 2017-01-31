Натали Портман призналась, что самым большим страхом для нее стало остаться голодной

Сегодня, 02:26

Натали Портман и ее муж Бенджамин Мильпье готовятся к скорому появлению на свет второго ребенка

Натали Портман. Фото: AFP
Натали Портман. Фото: AFP

Натали Портман рассказала о своей второй беременности, а точнее о том, как изменились ее привычки. Неожиданно для самой себя актриса стала буквально одержима мыслями о еде.

"У меня возникает паническая боязнь того, что во время каких-то мероприятий или съемок я не смогу поесть того, что мне захочется. Поэтому теперь перед походом куда-либо я стараюсь съесть тарелку блинов, вегетарианский бургер или что-то еще, что я люблю", — рассказала Натали на вечернем шоу Джимми Киммела.

Помимо беспокойства о еде у нее не возникает никаких навязчивых идей или странных желаний. Натали, наоборот, чувствует себя совершенно нормально, а вот окружающие относятся к ней с чрезмерной заботой, что не сильно нравится актрисе.

"Люди стали очень осторожны со мной. Иногда берутся помочь в какой-то ерунде, говоря: "Ой, вы не должны вставать!". Но я до сих пор могу самостоятельно вставать со стула! Пожалуй, единственная поблажка, которую я готова принять из-за беременности, – проход в туалет без очереди", – рассказала Натали.

Натали Портман и ее муж Бенджамин Мильпье готовятся к скорому появлению на свет второго ребенка. Первенец пары родился 14 июня 2011 года. Звезды назвали сына Алеф Портман-Мильпье.
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