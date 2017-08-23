Наталья Могилевская поразила смелым мини на дне рождения друга

Сегодня, 10:01

Певица восхитила внешним видом в полупрозрачном наряде

Наталья Могилевская. Фото: Facebook
Наталья Могилевская. Фото: Facebook

Певица и тренер нового четвертого сезона "Голос. Діти" Наталья Могилевская, которая устроила вечеринку у бассейна, продемонстрировала смелый и сексуальный образ.

Могилевская похвасталась стройными ножками на дне рождения близкого друга – продюсера Сергея Пермана. Продюсер пригласил гостей в новый корабль-ресторан.

На странице в Facebook артистка опубликовала фото с праздника. Наталья восхитила внешним видом в полупрозрачном мини.

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Фото: jetsetter.ua

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Напомним, для съемок похудевшая Могилевская выбрала белый костюм от украинского бренда Musthave.
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"Сегодня"

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