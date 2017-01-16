Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Наташа Королева появилась на людях без макияжа (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/38_main.1484558650.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/38_tn.1484558650.jpg Звезды Исполнительница вместе с мужем Сергеем Глушко и сыном Архипом проводит время в Майами

Наташа Королева появилась на людях без макияжа (фото)

Сегодня, 12:00

Исполнительница вместе с мужем Сергеем Глушко и сыном Архипом проводит время в Майами

Наташа Королева. Фото: Instagram
Наташа Королева. Фото: Instagram

Певица Наташа Королева поделилась с поклонниками на странице в Instagram семейными фото. Сейчас исполнительница вместе с мужем Сергеем Глушко и сыном Архипом проводит время в Майами.

На днях семья посетила спортивный комплекс "American Airlines Arena", где сделали фото с поросенком. Для прогулки Королева предпочла черный наряд, а также отказалась от косметики, продемонстрировав естественную красоту.

"Какой сын взрослый уже!", "Сын копия папы", "Сын красавец", "Какой взрослый сын! На маму похож", – комментируют пользователи.

1_1719

Фото: Instagram

2_818

Фото: Instagram
семья, королева, сын, певица, исполнительница, Майами, Наташа Королева, instagram, глушко, без макияжа

Вы сейчас просматриваете новость "Наташа Королева появилась на людях без макияжа (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Наташа Королева. Фото: Instagram

Наташа Королева оконфузилась в наряде с прозрачным декольте

10 Января, 09:31

Подписчики остались не в восторге от образа артистки

Звезды

Поклонники заметили сходство Тарзана и его сына. Фото: instagram.com/natellanatella

"Копия отца": повзрослевший сын Наташи Королевой как две капли воды похож на Тарзана

8 Января, 11:37

Архип сейчас не живет в России вместе с родителями и переехал жить к своей бабушке в Майями

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

ТОП смелых звездных декольте 2016 года

2 Января, 09:31

Младшей сестре супермодели Джиджи Хадид – 20-летней Белле удалось затмить всех звезд на показе в Каннах, а Наташа Королева засветила обнаженную грудь

Звезды

Наташа Королева. Фото: Instagram

В груди велик: Наташу Королеву раскритиковали за откровенный корсет

28 Декабря 2016, 10:01

Певица поделилась смелым фото на странице в соцсети

Звезды

Наташа Королева с мужем. Фото: Instagram

Муж Наташи Королевой боялся конкуренции с Игорем Николаевым

27 Декабря 2016, 14:30

Тарзан ждал, что его будут сравнивать с бывшим мужем певицы

Звезды

Наташа Королева. Фото: hochu.ua

Наташа Королева начала судебную битву за право приезжать в Украину

19 Декабря 2016, 14:56

Певица будет добиваться отмены запрета СБУ

Звезды

Наташа Королева с мужем. Фото: Instagram

Тарзан высказался о воссоединении Королевой с Николаевым на сцене

14 Декабря 2016, 13:00

Николаев принимал участие в концерте Королевой

Звезды

Наташа Королева. Фото: Instagram

Наташа Королева оконфузилась с нарядом (фото)

14 Декабря 2016, 10:01

Королева появилась на публике в черном шелковом платье в пол

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.