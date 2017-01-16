Наташа Королева появилась на людях без макияжа (фото)
Исполнительница вместе с мужем Сергеем Глушко и сыном Архипом проводит время в Майами
Певица Наташа Королева поделилась с поклонниками на странице в Instagram семейными фото. Сейчас исполнительница вместе с мужем Сергеем Глушко и сыном Архипом проводит время в Майами.
На днях семья посетила спортивный комплекс "American Airlines Arena", где сделали фото с поросенком. Для прогулки Королева предпочла черный наряд, а также отказалась от косметики, продемонстрировав естественную красоту.
"Какой сын взрослый уже!", "Сын копия папы", "Сын красавец", "Какой взрослый сын! На маму похож", – комментируют пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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