Названы имена самых высокооплачиваемых актеров сериалов

Телевизионные проекты становятся все дороже и масштабнее, привлекая известнейших голливудских актеров, и если несколько лет назад "сериальные" актеры получали несколько десятков тысяч долларов за эпизод, сегодня их зарплаты переваливают за полмиллиона. Новый рейтинг самых высокооплачиваемых актеров на ТВ возглавили звезды "Игры престолов" и Роберт Де Ниро – сообщает Variety.

Драматические сериалы. Голливудский "ветеран" единолично разместился на вершине рейтинга самых высокооплачиваемых актеров на ТВ в жанре драмы: по данным Variety, за новый проект Amazon и Дэвида Расселла Роберт Де Ниро заработал по 775 тысяч долларов за одну серию.

На втором месте – Марк Хэрмон, знакомый поклонникам американских сериалов по "Морская полиция: Спецотдел": за каждый эпизод он получает 525 тысяч долларов.

На третьем месте – целая плеяда звезд "Игры престолов": по полмиллиона долларов за каждую серию получают Эмилия Кларк, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэйдж, Кит Харингтон, Лина Хиди. Аналогично – по 500 тысяч долларов за эпизод – получают Кевин Костнер и Кевин Спейси, звезда "Карточного домика".

Четвертое место в рейтинге делят Клэр Дэйнс ("Родина") и Эллен Помпео ("Анатомия страсти") – их гонорар за серию составляет 450 тысяч долларов.

По 350 тысяч долларов за эпизод зарабатывают звезды "Бесстыдников" Эми Россам и Уильям Х. Мэйси, а также Билли Боб Торнтон, с большого экрана перебравшийся на малый в сериале "Голиаф".

Шестое место делят еще пять голливудских актеров, перекочевавших с большого экрана на малый – по 300 тысяч долларов за серию зарабатывают Джейсон Бэйтман ("Озарк"), Лора Линни ("Озарк"), Энтони Хопкинс ("Мир дикого Запада"), Кифер Сазерленд ("Последний кандидат") и Джеймс Спэйдер ("Черный список").

Комедийные сериалы. Список самых высокооплачиваемых актеров в категории ситкомов ожидаемо возглавляют звезды "Теории большого взрыва": гонорары Кейли Куоко, Джонни Галеки, Саймона Хелберга, Кунала Найяра и Джима Парсонса составляют 900 тысяч долларов за серию.

На втором месте – Дуэйн Джонсон, который успевает сниматься и в голливудских блокбастерах, и в сериале "Футболисты": его гонорар за серию составляет 650 тысяч долларов.

"Бронзу" рейтинга получили звезды "Американской семейки" – Джули Боуэн, Тай Баррелл, Эд О’Нил, Джесси Тайлер Фергюсон, Эрик Стоунстрит, София Вергара с гонораром в полмиллиона долларов за эпизод. Также по 500 тысяч долларов за серию получают актеры "Теории большого взрыва" Майем Биалик и Мелисса Рауч.

Напомним, Forbes назвал 28-летнюю Эмму Стоун самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года. Она заработала за 12 месяцев 26 миллионов долларов.