Названы причины смерти Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс
Актрисы были похоронены во время одной траурной церемони 5 января
СМИ назвали причины смерти американских актрис Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс.
По информации Associated Press, из свидетельства о смерти Фишер следует, что актриса скончалась от сердечного приступа, однако требуется дальнейшее расследование для установления первопричины.
В то же время, согласно свидетельству о смерти Рейнольдс, актриса умерла от кровоизлияния в мозг, передает TMZ. При этом в качестве первопричины была указана гипертония.
Известно, что Фишер и Рейнольдс были похоронены во время одной траурной церемонии в четверг, 5 января.
Ранее сообщалось, что Фишер умерла 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Позже у Рейнольдс случился сердечный приступ и ее экстренно госпитализировали, после чего она умерла.
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