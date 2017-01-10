Названы причины смерти Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс

Актрисы были похоронены во время одной траурной церемони 5 января

СМИ назвали причины смерти американских актрис Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс.

По информации Associated Press, из свидетельства о смерти Фишер следует, что актриса скончалась от сердечного приступа, однако требуется дальнейшее расследование для установления первопричины.

В то же время, согласно свидетельству о смерти Рейнольдс, актриса умерла от кровоизлияния в мозг, передает TMZ. При этом в качестве первопричины была указана гипертония.

Известно, что Фишер и Рейнольдс были похоронены во время одной траурной церемонии в четверг, 5 января.

Ранее сообщалось, что Фишер умерла 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Позже у Рейнольдс случился сердечный приступ и ее экстренно госпитализировали, после чего она умерла.