Не платье, а боди: Ани Лорак раскритиковали за чересчур откровенный наряд (фото)

На одном из снимков Лорак позирует в компании Полины Гагариной

Певица Ани Лорак удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом. Каролина выбрала для творческого вечера Константина Меладзе пикантный наряд. Ани появилась на публике в прозрачном платье с кружевом, под которое подобрала боди.

На одном из снимков Лорак позирует в компании Полины Гагариной. "Встреча в гримерке с замечательной и талантливой", – подписала кадр звезда.

Подписчики раскритиковали артистку за чересчур откровенный образ: "Наряд оставляет желать лучшего", "Лорак в трусах?", "Ужас", "В ее возрасте нужно соответствующе одеваться", "Это не платье, а боди с кружевами", "Каролина, никогда не одевайте это платье, оно ужасно", "Сразу бы в трусах выходила", "Платье ужасное", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram