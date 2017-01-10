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Не платье, а боди: Ани Лорак раскритиковали за чересчур откровенный наряд (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/82_main.1484065104.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/82_tn.1484065104.jpg Звезды На одном из снимков Лорак позирует в компании Полины Гагариной

Не платье, а боди: Ани Лорак раскритиковали за чересчур откровенный наряд (фото)

Сегодня, 09:01

На одном из снимков Лорак позирует в компании Полины Гагариной

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом. Каролина выбрала для творческого вечера Константина Меладзе пикантный наряд. Ани появилась на публике в прозрачном платье с кружевом, под которое подобрала боди.

На одном из снимков Лорак позирует в компании Полины Гагариной. "Встреча в гримерке с замечательной и талантливой", – подписала кадр звезда.

Подписчики раскритиковали артистку за чересчур откровенный образ: "Наряд оставляет желать лучшего", "Лорак в трусах?", "Ужас", "В ее возрасте нужно соответствующе одеваться", "Это не платье, а боди с кружевами", "Каролина, никогда не одевайте это платье, оно ужасно", "Сразу бы в трусах выходила", "Платье ужасное", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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