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Немного эротики: певица Слава удивила пикантным селфи в бикини (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/66_main.1484737603.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/66_tn.1484737603.jpg Звезды Слава продемонстрировала естественную красоту, а также похвасталась формами в купальнике

Немного эротики: певица Слава удивила пикантным селфи в бикини (фото)

Сегодня, 14:30

Слава продемонстрировала естественную красоту, а также похвасталась формами в купальнике

Слава. Фото: Instagram
Слава. Фото: Instagram

Певица Слава по примеру своих коллег отправилась на зимние каникулы в теплые края. Исполнительница вместе с гражданским мужем и детьми проводит отпуск на Мальдивах. На отдыхе 36-летння артистка фотографируется исключительно без макияжа.

Слава продемонстрировала естественную красоту, а также похвасталась формами в купальнике. На странице в Instagram певица опубликовала пикантное селфи, засветив обнаженную грудь.

"Немного эротики",- подписала один из кадров звезда.

"Такая естественная без косметики, "Без косметики молоденькая", "Эротика с такими грустными глазами", "Это что-то другое, но не эротика", "Это уже не называется эротикой", – комментирую пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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