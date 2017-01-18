Немного эротики: певица Слава удивила пикантным селфи в бикини (фото)

Слава продемонстрировала естественную красоту, а также похвасталась формами в купальнике

Певица Слава по примеру своих коллег отправилась на зимние каникулы в теплые края. Исполнительница вместе с гражданским мужем и детьми проводит отпуск на Мальдивах. На отдыхе 36-летння артистка фотографируется исключительно без макияжа.

Слава продемонстрировала естественную красоту, а также похвасталась формами в купальнике. На странице в Instagram певица опубликовала пикантное селфи, засветив обнаженную грудь.

"Немного эротики",- подписала один из кадров звезда.

"Такая естественная без косметики, "Без косметики молоденькая", "Эротика с такими грустными глазами", "Это что-то другое, но не эротика", "Это уже не называется эротикой", – комментирую пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram