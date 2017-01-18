Немного эротики: певица Слава удивила пикантным селфи в бикини (фото)
Слава продемонстрировала естественную красоту, а также похвасталась формами в купальнике
Певица Слава по примеру своих коллег отправилась на зимние каникулы в теплые края. Исполнительница вместе с гражданским мужем и детьми проводит отпуск на Мальдивах. На отдыхе 36-летння артистка фотографируется исключительно без макияжа.
Слава продемонстрировала естественную красоту, а также похвасталась формами в купальнике. На странице в Instagram певица опубликовала пикантное селфи, засветив обнаженную грудь.
"Немного эротики",- подписала один из кадров звезда.
"Такая естественная без косметики, "Без косметики молоденькая", "Эротика с такими грустными глазами", "Это что-то другое, но не эротика", "Это уже не называется эротикой", – комментирую пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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