Неожиданный дуэт: Ани Лорак и Мот представили совместную песню (видео)
"Сопрано" – лирический сингл об обреченной любви
Мот и Ани Лорак удивили поклонников музыкальным экспериментом. Артисты, которые работают в разных музыкальных стилях, решили создать совместный трек, под названием "Сопрано".
"Сопрано" – лирический сингл об обреченной любви, где отношения на разломе и восстановить их уже невозможно.
Премьера видеоклипа состоится уже в феврале.
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