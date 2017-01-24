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Неожиданный дуэт: Ани Лорак и Мот представили совместную песню (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/93_main.1485253362.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/93_tn.1485253362.jpg Звезды "Сопрано" – лирический сингл об обреченной любви

Неожиданный дуэт: Ани Лорак и Мот представили совместную песню (видео)

Сегодня, 13:00

"Сопрано" – лирический сингл об обреченной любви

Ани Лорак и Мот. Фото: Instagram
Ани Лорак и Мот. Фото: Instagram

Мот и Ани Лорак удивили поклонников  музыкальным экспериментом. Артисты, которые работают в разных музыкальных стилях, решили создать совместный трек, под названием "Сопрано".

"Сопрано" – лирический сингл об обреченной любви, где отношения на разломе и восстановить их уже невозможно.

Премьера видеоклипа состоится уже в феврале.
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Источник:

"Сегодня"

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