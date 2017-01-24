Неожиданный дуэт: Ани Лорак и Мот представили совместную песню (видео)

Мот и Ани Лорак удивили поклонников музыкальным экспериментом. Артисты, которые работают в разных музыкальных стилях, решили создать совместный трек, под названием "Сопрано".

"Сопрано" – лирический сингл об обреченной любви, где отношения на разломе и восстановить их уже невозможно.

Премьера видеоклипа состоится уже в феврале.