Неожиданный конфуз: у Бритни Спирс грудь выскочила на сцене (фото,видео) Сегодня, 12:00 Просмотров: ...

Спирс оголила грудь во время концерта, но ничего не заметила и продолжила выступление

Бритни Спирс. Фото: REX

Певица Бритни Спирс оказалась в неловкой ситуации на шоу в Лас-Вегасе. Откровенный концертный костюм подвел артистку. Бритни зажигательно танцевала, и одно неловкое движение стало причиной серьезного конфуза. Спирс выставила напоказ голую грудь. Выступление она продолжила, не заметив случившегося, и еще некоторое время выступала перед поклонниками с обнаженными формами. britney's reaction to her boob popping out is so cute pic.twitter.com/rv2dnT1I7X — ㅤㅤㅤ (@godneybjs) 3 февраля 2017 г.