Неожиданный конфуз: у Бритни Спирс грудь выскочила на сцене (фото,видео)

Певица Бритни Спирс оказалась в неловкой ситуации на шоу в Лас-Вегасе. Откровенный концертный костюм подвел артистку.

Бритни зажигательно танцевала, и одно неловкое движение стало причиной серьезного конфуза. Спирс выставила напоказ голую грудь.

Выступление она продолжила, не заметив случившегося, и еще некоторое время выступала перед поклонниками с обнаженными формами.

britney's reaction to her boob popping out is so cute pic.twitter.com/rv2dnT1I7X