Неожиданный конфуз: у Бритни Спирс грудь выскочила на сцене (фото,видео)

Сегодня, 12:00

Спирс оголила грудь во время концерта, но ничего не заметила и продолжила выступление

Бритни Спирс. Фото: REX
Бритни Спирс. Фото: REX

Певица Бритни Спирс оказалась в неловкой ситуации на шоу в Лас-Вегасе. Откровенный концертный костюм подвел артистку.

Бритни зажигательно танцевала, и одно неловкое движение стало причиной серьезного конфуза. Спирс выставила напоказ голую грудь.

Выступление она продолжила, не заметив случившегося, и еще некоторое время выступала перед поклонниками с обнаженными формами.

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