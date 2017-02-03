Неожиданный конфуз: у Бритни Спирс грудь выскочила на сцене (фото,видео)
Спирс оголила грудь во время концерта, но ничего не заметила и продолжила выступление
Певица Бритни Спирс оказалась в неловкой ситуации на шоу в Лас-Вегасе. Откровенный концертный костюм подвел артистку.
Бритни зажигательно танцевала, и одно неловкое движение стало причиной серьезного конфуза. Спирс выставила напоказ голую грудь.
Выступление она продолжила, не заметив случившегося, и еще некоторое время выступала перед поклонниками с обнаженными формами.
britney's reaction to her boob popping out is so cute pic.twitter.com/rv2dnT1I7X— ㅤㅤㅤ (@godneybjs) 3 февраля 2017 г.
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