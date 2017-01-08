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Невеста Роба Кардашьян засветила грудь в откровенной фотосессии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/77_main.1483886678.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/77_tn.1483886678.jpg Звезды Для съемки Блэк выбрала длинное кимоно, черные трусы и кожаную портупею, которая немного опошлила образ

Невеста Роба Кардашьян засветила грудь в откровенной фотосессии (фото)

Сегодня, 17:09

Для съемки Блэк выбрала длинное кимоно, черные трусы и кожаную портупею, которая немного опошлила образ

Блэк любит делать пикантные снимки. Фото: instagram.com/blacchyna
Блэк любит делать пикантные снимки. Фото: instagram.com/blacchyna

Невеста звезды реалити-шоу Роба Кардашьян Блэк Чайна снялась в откровенной фотосессии. Примечательно, что женщина всего несколько месяцев назад родила второго ребенка.

Пикантными снимками она поделилась в Instagram.

Для фотосессии Блэк выбрала длинное летящее кимоно, черные трусы и кожаную портупею, которая немного опошлила образ. При этом молодая мать отказалась от лифчика и продемонстрировала пышный бюст во всей красе.

First take

Фото опубликовано Blac Chyna (@blacchyna)

Свой образ она дополнила очень ярким макияжем: красной губной помадой и огромными черными стрелками.

Late nights

Фото опубликовано Blac Chyna (@blacchyna)

Примечательно, что это уже не первая подобная фотосессия матери двоих детей.

Lashed

Фото опубликовано Blac Chyna (@blacchyna)

Ранее аппетитная Блэк Чайна снялась в откровенной фотосессии через месяц после рождения дочери
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Источник:

"Сегодня"

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