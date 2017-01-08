Невеста Роба Кардашьян засветила грудь в откровенной фотосессии (фото)

Для съемки Блэк выбрала длинное кимоно, черные трусы и кожаную портупею, которая немного опошлила образ

Невеста звезды реалити-шоу Роба Кардашьян Блэк Чайна снялась в откровенной фотосессии. Примечательно, что женщина всего несколько месяцев назад родила второго ребенка.

Пикантными снимками она поделилась в Instagram.

Для фотосессии Блэк выбрала длинное летящее кимоно, черные трусы и кожаную портупею, которая немного опошлила образ. При этом молодая мать отказалась от лифчика и продемонстрировала пышный бюст во всей красе.

First take Фото опубликовано Blac Chyna (@blacchyna) Янв 4 2017 в 10:27 PST

Свой образ она дополнила очень ярким макияжем: красной губной помадой и огромными черными стрелками.

Late nights Фото опубликовано Blac Chyna (@blacchyna) Янв 4 2017 в 12:03 PST

Примечательно, что это уже не первая подобная фотосессия матери двоих детей.

Lashed Фото опубликовано Blac Chyna (@blacchyna) Янв 4 2017 в 5:13 PST

Ранее аппетитная Блэк Чайна снялась в откровенной фотосессии через месяц после рождения дочери.