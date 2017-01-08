Невеста Роба Кардашьян засветила грудь в откровенной фотосессии (фото)
Для съемки Блэк выбрала длинное кимоно, черные трусы и кожаную портупею, которая немного опошлила образ
Невеста звезды реалити-шоу Роба Кардашьян Блэк Чайна снялась в откровенной фотосессии. Примечательно, что женщина всего несколько месяцев назад родила второго ребенка.
Пикантными снимками она поделилась в Instagram.
Для фотосессии Блэк выбрала длинное летящее кимоно, черные трусы и кожаную портупею, которая немного опошлила образ. При этом молодая мать отказалась от лифчика и продемонстрировала пышный бюст во всей красе.
Свой образ она дополнила очень ярким макияжем: красной губной помадой и огромными черными стрелками.
Примечательно, что это уже не первая подобная фотосессия матери двоих детей.
Ранее аппетитная Блэк Чайна снялась в откровенной фотосессии через месяц после рождения дочери.
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